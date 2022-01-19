Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В 2022 году в Карелии по программе «Земский учитель» планируют привлечь в школы 15 учителей

В 2022 году в Карелии по программе «Земский учитель» планируют привлечь в школы 15 учителей

В 2022 году в Карелии по программе «Земский учитель» планируют привлечь в школы 15 учителей

В 2022 году в Карелии по программе «Земский учитель» планируют привлечь в школы 15 учителей, сообщает Министерство образования и спорта Республики Карелия. 

Прием документов на участие в конкурсном отборе стартовал 10 января.

«Зарегистрироваться на участие в конкурсном отборе можно до 30 апреля включительно», – отметил министр образования и спорта Карелии Роман Голубев.

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек. Ее участникам выделяется 1 миллион рублей подъемных, а в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).

Обязательные условия для претендента на участие в программе «Земский учитель» – наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности, готовность претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.

Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.

# Общество

По материалам: edu.ru

Последние новости

Библиотека приложения «Живые страницы» пополнилось новой книгой
Библиотека приложения «Живые страницы» пополнилось новой книгой
В 2022 году в Карелии по программе «Земский учитель» планируют привлечь в школы 15 учителей
В 2022 году в Карелии по программе «Земский учитель» планируют
Европейский регулятор призвал запретить в ЕС майнинг
Европейский регулятор призвал запретить в ЕС майнинг
На Берлинском кинофестивале покажут пять российских фильмов
На Берлинском кинофестивале покажут пять российских фильмов
Лунный день сегодня 19 января 2022 года
Лунный день сегодня 19 января 2022 года
Финтех-стартап Milo запустил в США ипотечное кредитование под залог биткоина
Финтех-стартап Milo запустил в США ипотечное кредитование под залог
Bloomberg: в Сингапуре отключили биткоин-банкоматы из-за новых правил рекламы криптоуслуг
Bloomberg: в Сингапуре отключили биткоин-банкоматы из-за новых правил
Аналитики GfK назвали самые продаваемые игры в России в 2021 году
Аналитики GfK назвали самые продаваемые игры в России в 2021 году
Разработчики Battlefield 2042 анонсировали два ближайших обновления
Разработчики Battlefield 2042 анонсировали два ближайших обновления
Собянин сообщил о готовности вдвое увеличить число операторов скорой помощи
Собянин сообщил о готовности вдвое увеличить число операторов скорой
В Евросоюзе призвали запретить майнинг на алгоритме Proof-of-Work
В Евросоюзе призвали запретить майнинг на алгоритме Proof-of-Work
Кирилл Доронин опроверг хищение средств через пирамиду «Финико»
Кирилл Доронин опроверг хищение средств через пирамиду «Финико»

Топ на сегодня

Даня Милохин повеселился с другой фигуристкой
Даня Милохин повеселился с другой фигуристкой
Прохора Шаляпина заподозрили в убийстве бывшей жены
Прохора Шаляпина заподозрили в убийстве бывшей жены
Елизавета Боярская игнорирует макияж на отдыхе, демонстрируя естественную красоту
Елизавета Боярская игнорирует макияж на отдыхе, демонстрируя
Microsoft покупает Activision Blizzard. Сделку назвали шагом к созданию метавселенной
Microsoft покупает Activision Blizzard. Сделку назвали шагом к
Лера Кудрявцева заявила, что устала после отдыха
Лера Кудрявцева заявила, что устала после отдыха

Еще по теме

В Якутии определены победители по программе «Земский учитель»
В Курской области проводится дополнительный отбор по программе «Земский учитель»
В Пензенской области утвержден перечень вакансий по программе «Земский учитель» на 2022 год
В Кузбассе отбор по программе «Земский учитель» прошли 29 педагогов