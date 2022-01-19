В «Артеке» юные журналисты обучаются тонкостям современных медиапрофессий

Международный детский центр «Артек» Минпросвещения России даёт школьникам возможность попробовать себя во всех современных медиапрофессиях – от теле- и печатной журналистики до блогинга, информирует Минпросвещения России.

В 2022 году продолжат работу профильные медиаотряды «Артек Медиа», совместно с ВГТРК будет реализована программа «МореМедиа», а в партнёрстве с Лигой юных журналистов – Международный медиафорум «Артек» и проект «Медиаменеджеры «Артека». Также будет развиваться «Школа образовательного блогинга». Ожидается, что медиапрограммы охватят около 3000 детей из разных регионов России.

«Журналистская профессия значима в информационном обществе и привлекает молодёжь. Наша задача – создать благоприятную информационную среду для развития молодёжных СМИ и поддержать юных журналистов в создании качественных медиапродуктов. «Артек» обладает уникальными возможностями для этого. Для ребят проводятся мастер-классы, лекции, тематические встречи. Юные журналисты выпускают мультиформатный контент, проводят прямые эфиры и интернет-трансляции, создают собственные медиапроекты, продвигают их и становятся настоящими ньюсмейкерами», – сказал директор «Артека» Константин Федоренко.

В 2022 году медиапрофиль в «Артеке» будет развиваться в рамках собственных образовательных программ и сотрудничества с тематическими партнёрами.

Продолжат работу профильные медиаотряды «Артек Медиа». Детский медиацентр «Артека» существует с 2014 года. В нём ребята пробуют себя в разных направлениях и формах медиа: снимают новостные ролики, телепередачи, создают кино, проводят радиоэфиры, рисуют мультфильмы, готовят к выпуску печатную продукцию, работают в социальных сетях. Это уникальная возможность всего за 21 день научиться ориентироваться в медиапространстве, находить и рассказывать истории, создавать конкурентоспособный актуальный контент.

Также будет развиваться «Школа образовательного блогинга». Новая программа стартовала в «Артеке» в 2021 году. Обучающиеся знакомятся с форматами блогов, узнают особенности публикаций в актуальных социальных сетях, учатся придумывать и реализовывать идеи образовательного контента, а также самостоятельно создавать контент-план.

В 4-ю смену «Звёздный ветер Артека» (2-23 апреля) в Международном детском центре в партнёрстве с Лигой юных журналистов состоится Международный медиафорум «Артек». Участников проекта ждут прямые эфиры из МДЦ «Артек», мастер-классы, воркшопы, пресс-конференции, встречи с профессионалами медиаиндустрии, практикующими журналистами, популярными блогерами, медиаволонтёрами, реальная работа над медиапродуктами, а также обратная связь со специалистами и публикации работ в официальных СМИ.

С 2015 года Международный медиафорум создал в детском центре особую образовательную среду, которая помогает освоить современные технологии и даёт возможность сделать первые шаги в профессии вместе с корифеями журналистики. За эти годы медиафорум стал координирующим центром юных журналистов России, а «Артек» – образцовой площадкой для создания подобных информационно-коммуникативных моделей в регионах.

Также в течение всего года Лига юных журналистов реализует новую программу «Медиаменеджеры «Артека».

В 7-ю смену «Культурный код Артека» (21 июня - 12 июля) в Международном детском центре в сотрудничестве с ВГТРК будет организована образовательная программа «МореМедиа»: одарённые дети со всей России приедут в «Артек», где лучшие российские ведущие, блогеры, продюсеры и журналисты научат их тонкостям современных медиапрофессий. В течение смены участникам предстоит изучить полный цикл создания новостной программы, который включает поиск информации, обработку материала, монтаж сюжетов и выпуск новостей.

Все участники авторских дополнительных образовательных программ Международного детского центра «Артек» и программ, реализуемых совместно с тематическими партнёрами, овладеют базовыми медианавыками, научатся создавать качественный мультимедиапродукт и разбираться в информационном потоке.

Международный детский центр «Артек», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в Крыму и имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха.

МДЦ «Артек» – член Международной ассоциации детских лагерей.

Как получить путёвку в «Артек»?

Путёвки в Международный детский центр «Артек» выделяются в качестве поощрения за достижения ребёнка в учёбе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам Российской Федерации, а также тематическим партнёрам детского центра.

С 2017 года распределение путёвок в «Артек» происходит исключительно посредством автоматизированной информационной системы «Путёвка».

За 2017–2021 гг. в системе зарегистрировано более 526 тысяч детей со всей России.

В МДЦ «Артек» зачисляются дети, обучающиеся в 5–11-х классах, которым до окончания смены, на которую они направлены, не исполнилось 18 лет. В летний период (с июня по август) МДЦ «Артек» зачисляет на обучение детей в возрасте с восьми полных лет до 17 лет включительно.

Для реализации возможности получения путёвки ребёнку необходимо выполнить три шага:

1. Пройти регистрацию на сайте артек.дети и заполнить профиль.

2. Прикрепить достижения (грамоты, сертификаты, благодарственные письма и т. п.), достигнутые за последние три года.

3. Подать заявку на планируемую смену, выбрав направление квоты: региональная (за счёт средств федерального бюджета) или тематическая (за счёт средств федерального бюджета).

Рейтинг заявки в АИС «Путёвка» формируется в зависимости от количества достижений (максимальное количество – десять наград и десять прочих достижений), уровня проведения мероприятия (муниципальный, региональный, межрегиональный, всероссийский, международный) и коэффициента территориальной принадлежности (областной центр, город, посёлок, деревня).

На каждую смену проходной балл по квоте каждого региона Российской Федерации различный и зависит от рейтинга достижений кандидатов, претендующих на получение путёвки в Центр.

Распределение путёвок в АИС «Путёвка» по квоте региона Российской Федерации в рамках выделенной квоты на определённую смену проходит автоматически с учётом наивысшего рейтинга заявки, гендерного признака, а в учебный период – с учётом класса обучения ребёнка.

Распределение путёвок в АИС «Путёвка» по квоте тематического партнёра в рамках выделенной квоты на определённую смену проходит в соответствии с положением о конкурсной процедуре отбора детей каждого тематического партнёра Центра.

Таким образом, обеспечиваются равные возможности для всех детей претендовать на получение путёвки в Центр независимо от количества проводимых в регионе конкурсов, социального статуса родителей или других показателей в соответствии с региональной образовательной политикой.