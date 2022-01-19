В "Единой России" рассказали, почему сняли с рассмотрения закон о ковид-сертификатах

Вадим Карасев

Законопроект о медицинских сертификатах был снят с рассмотрения в парламенте по инициативе партии "Единая Россия". Такое решение - результат взвешенного и ответственного подхода к мерам государственного реагирования, заявил руководитель думской фракции ЕР Владимир Васильев.

Васильев объяснил, что сегодня депутаты должны сосредоточить внимание на оказании поддержки медикам, пенсионерам, многодетным семьям и всем, кто нуждается в помощи в условиях распространения вируса.

"Закон в первую очередь должен защитить права граждан. Наша задача — в условиях распространения "омикрона" спасти как можно больше жизней, избежать локдауна, ограничений для экономики. Потому что всё, о чём мы говорим, можно сделать, только если наша экономика будет работать", — отметил он.

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