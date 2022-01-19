Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В "Единой России" рассказали, почему сняли с рассмотрения закон о ковид-сертификатах

В "Единой России" рассказали, почему сняли с рассмотрения закон о ковид-сертификатах

В "Единой России" рассказали, почему сняли с рассмотрения закон о ковид-сертификатах

Законопроект о медицинских сертификатах был снят с рассмотрения в парламенте по инициативе партии "Единая Россия". Такое решение - результат взвешенного и ответственного подхода к мерам государственного реагирования, заявил руководитель думской фракции ЕР Владимир Васильев.

Васильев объяснил, что сегодня депутаты должны сосредоточить внимание на оказании поддержки медикам, пенсионерам, многодетным семьям и всем, кто нуждается в помощи в условиях распространения вируса.


"Закон в первую очередь должен защитить права граждан. Наша задача — в условиях распространения "омикрона" спасти как можно больше жизней, избежать локдауна, ограничений для экономики. Потому что всё, о чём мы говорим, можно сделать, только если наша экономика будет работать", — отметил он.

Госдума Единая Россия закон
# В мире / Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

В Англии археологи обнаружили останки 10 метрового дракона, который жил под водой и имел огромное тело
В Англии археологи обнаружили останки 10 метрового дракона, который
Шепотки и заговоры при простуде: от насморка, сухого и мокрого кашля
Шепотки и заговоры при простуде: от насморка, сухого и мокрого кашля
Премьер-министр Индии призвал к единому подходу в регулировании криптовалют
Премьер-министр Индии призвал к единому подходу в регулировании
Binance присоединилась к альянсу по противодействию киберпреступникам
Binance присоединилась к альянсу по противодействию киберпреступникам
Агата Муцениеце призналась, что запросто может потратить миллион
Агата Муцениеце призналась, что запросто может потратить миллион
Елена Проклова сделала сотни уколов, чтобы забеременеть
Елена Проклова сделала сотни уколов, чтобы забеременеть
В хранилищах Германии осталось газа на считанные дни
В хранилищах Германии осталось газа на считанные дни
Крещение с 18 на 19 января 2022 года: две традиции, о которых важно вспомнить
Крещение с 18 на 19 января 2022 года: две традиции, о которых важно
Animoca Brands привлек $358,9 млн при оценке в $5 млрд
Animoca Brands привлек $358,9 млн при оценке в $5 млрд
За сутки пользователи Splinterlands купили свыше 6 млн NFT из новой коллекции
За сутки пользователи Splinterlands купили свыше 6 млн NFT из новой
Сразу три набора доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
Сразу три набора доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
Еще 10 игр из Game Pass получают поддержку сенсорного управления
Еще 10 игр из Game Pass получают поддержку сенсорного управления

Топ на сегодня

Полнолуние 18 января 2022 года: что можно делать, а что нельзя
Полнолуние 18 января 2022 года: что можно делать, а что нельзя
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Дев
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Дев
Криштиану Роналду посетил премию The Best FIFA Football Awards вместе с беременной возлюбленной и старшим сыном
Криштиану Роналду посетил премию The Best FIFA Football Awards вместе
Власти Пакистана планируют блокировать криптовалютные сайты
Власти Пакистана планируют блокировать криптовалютные сайты
Мошенники под видом CEO MicroStrategy выманили у пользователя более $1,1 млн
Мошенники под видом CEO MicroStrategy выманили у пользователя более

Еще по теме

В "Единой России" утвердили Васильева на должность главы фракции в Госдуме
«Единая Россия» выберет руководителя фракции и вице-спикера Госдумы
Неверов: цифровая экономика требует перестройки госрегулирования
Васильев предложил сделать традиционным отчет фракции "Единой России"