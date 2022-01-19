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В ЕС анонсировали «сильный ответ» России на случай эскалации на Украине

В ЕС анонсировали «сильный ответ» России на случай эскалации на Украине

22:11  Автор: Жанна Звягина


Источник: ТАСС



Европейский союз готовит «сильный ответ» российской стороне на случай эскалации ситуации на Украине. Об этом в среду на пресс-конференции в Вене заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, передает ТАСС.

Дипломат допустил коллективный ответ «свободного западного мира» в случае конфликта.

Он заявил, что отслеживает каждое заявление российского коллеги Сергея Лаврова и президента РФ Владимира Путина, которые, по его оценке, «сейчас больше звучат в агрессивном тоне». «Я по-прежнему надеюсь, что мы найдем общую позицию. Да, многое из того, что предлагают русские, просто неприемлемо», — добавил министр.

Ранее в западных СМИ появлялась информация, что Россия сосредотачивает войска на украинской границе. В Москве указали, что перемещают вооружённые силы в пределах территории страны, и назвали заявления о «российской агрессии» предлогом для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

Новые санкции США против РФ могут привести к разрыву отношений между странами, заявил Песков


Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев действий на случай предполагаемого «российского вторжения» на Украину. По её словам, американские власти ведут переговоры с европейскими союзниками относительно возможного ответа на действия Москвы, учитывающего интересы жителей западных государств. 


#Украина #санкции #война #ЕС


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# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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