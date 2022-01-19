В Евросоюзе призвали запретить майнинг на алгоритме Proof-of-Work

Регуляторы ЕС должны запретить майнинг биткоина и других криптовалют на алгоритме Proof-of-Work из-за его энергоемкости. Об этом FT заявил вице-председатель Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA) Эрик Теден.

По его мнению, без вмешательства надзорных органов все большее количество зеленой электроэнергии будет направляться на добычу цифровых активов, а не на замещение углеродных источников энергии.

Он отметил, что в его родной Швеции майнинг биткоина уже стал "национальной проблемой".

"Решение состоит в том, чтобы запретить Proof-of-Work. Алгоритм Proof-of-Stake имеет значительно более низкий энергетический профиль", — сказал Теден.

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В Швеции он возглавляет Управление финансового надзора. Должность в ESMA Теден получил в декабре 2021 года.

В ноябре чиновник совместно с руководителем Агентства по охране окружающей среды Бьорном Райзингером призвал запретить энергоемкий майнинг на территории Евросоюза.

"Существуют и другие методы добычи, которые также можно использовать для биткоина и Ethereum, по оценкам, снижающие потребление энергии на 99,95% при сохранении функциональности", — подчеркнули они в заявлении.

О возможной поддержке инициативы шведских госучреждений заявили в правительстве Норвегии. Там так же сослались на "неоправданные затраты электроэнергии".

Напомним, в июле 2021 года регулятор Франции предложил наделить ESMA полномочиями по контролю над криптоиндустрией.