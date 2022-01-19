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В Halo Infinite стартовало событие Cyber Showdown с наградами в стиле киберпанк

В Halo Infinite стартовало событие Cyber Showdown с наградами в стиле киберпанк


В мультиплеере Halo Infinite стартовало событие Cyber Showdown, которое позволяет заработать уникальные награды в стиле киберпанка.

В рамках нового игрового события пользователям предлагается сражаться в уникальном новом боевом режиме, в котором запас жизней распределяется на всю команду. Задача противоположной команды — снизить до нуля запас жизней противника. Игроки могут проходить испытания и выполнять задачи, чтобы получать специальные награды, приуроченные к событию Cyber Showdown. Ниже можно посмотреть трейлер, который выпустили к релизу события.


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Отметим, что всем игрокам, которые примут участие в событии Cyber Showdown в Halo Infinite выдадут фон New Heights для профиля.

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По материалам: newxboxone

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