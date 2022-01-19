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В хранилищах Германии осталось газа на считанные дни

В хранилищах Германии осталось газа на считанные дни

В Германии почти исчерпаны запасы газа – уровень заполнения хранилищ составляет 50,6%, этого хватит на две с половиной недели. Такие цифры привело министерство экономики ФРГ, отвечая на депутатский запрос из бундестага.

"Согласно сводному реестру хранилищ газа европейской ассоциации Gas Infrastructure Europe, газохранилища Германии заполнены на 50,6% по состоянию на 11 января 2022 года", – цитирует РИА Новости текст документа.


Министерство добавило, что теоретически это означает доступность рабочего газа на 17,7 суток.

Как сообщал Ruposters, 18 января в Москве начались переговоры глав МИД ФРГ и России Анналены Бербок и Сергея Лаврова. Немецкий министр рассказала, что испытала в Москве чувство стыда.

Германия запасы газа в ФРГ запасы газа минэкономики ФРГ газовый кризис
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По материалам: uposters.ru

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