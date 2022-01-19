В экосистеме Cardano появится набор инструментов для разработчиков dapps

Организация Cardano Foundation и компания Emurgo запустили проект, в рамках которого объединили усилия в содействии разработке набора инструментов для поддержания экосистемы Cardano и ускорения создания dapps.

📢Cardano Foundation & @emurgo_io Launch Project to Develop New #dApp Tool Stack @F_Gregaard said, “The development of this tool stack will further enable a vibrant, inclusive ecosystem for third-party smart contract development on Cardano."

📰https://t.co/5yGEPTNbSC #Cardano pic.twitter.com/IFrJEXCJER — Cardano Foundation (@CardanoStiftung) January 17, 2022

Инициатива предполагает два этапа. В ходе первого, MVP1, блокчейн-компания Five Binaries создаст модульный набор инструментов в составе:

коннектора Blockfrost Blockchain, который обеспечит доступ к данным в сети Cardano. Для решения используют API от Five Binaries под названием Blockfrost. В будущем могут быть добавлены и другие способы доступа;

наблюдателя Chain Watcher, как ключевого компонента по аналогии с индексатором цепочки Plutus Application Backend. Он следует за определенными событиями в сети и полагается на серверные части приложений;

бэкенда, серверной части dapps, которая взаимодействуют с Chain Watcher и содержит определенную логику приложения.

Предполагается, что набор будет содержать простой бэкенд, который послужит доказательством концепции и предоставит разработчикам опорную точку для создания собственного.

В фазе MVP2 Cardano Foundation пригласит к участию в инициативе проекты и партнеров из экосистемы для внесения собственного вклада. На этом этапе каждый запрос на подключение коннектора или бэкенда будет проверяться на соответствие рекомендациям по разработке ПО проекта, включая тесты.

Создание этих руководящих принципов является частью фазы MVP1.

Партнеры полагают, что стек инструментов позволит разработчикам легко взаимодействовать, тестировать и запускать приложения на блокчейне без необходимости иметь глубокие технические знания и опыт работы с языком Haskell.

https://forklog.com/chto-takoe-cardano/

"Разработка этого стека инструментов в партнерстве с Emurgo позволит создать динамичную инклюзивную экосистему для разработки сторонних смарт-контрактов на Cardano. Это первый из наборов архитектуры с открытым исходным кодом, который мы рассматриваем", — заявил CEO Cardano Foundation Фредерик Грегаард.

Напомним, стоящая за разработкой проекта Cardano компания IOHK активировала функцию смарт-контрактов Plutus в основной сети в сентябре 2021 года.

В январе фирма рассказала о дальнейших планах развития блокчейн-платформы в 2022 году.