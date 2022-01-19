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В МГПУ обсудят самые актуальные вопросы современной литературы для детей и подростков

В МГПУ обсудят самые актуальные вопросы современной литературы для детей и подростков

В Московском городском педагогическом университете обсудят самые актуальные вопросы современной литературы для детей и подростков, сообщает пресс-служба МГПУ. 

Более 100 экспертов по детскому чтению из России, Белоруссии, Германии, Италии, Латвии, США выступят на IV научно-практической конференции «Детская литература как событие», которую Московский городской педагогический университет проведет 25–27 февраля 2022 года в гибридном (очно-заочном) формате. Регистрация продлится до 31 января 2022 года. 

Ученые, библиотекари, педагоги, психологи, писатели, иллюстраторы, родители, студенты и даже школьники собираются на конференции МГПУ раз в два года. «Конференция помогла выстроить диалог между экспертами детского чтения и практиками. Исследования ученых оказались востребованы практиками, а новые детские литературные проекты интересны исследователям», – сказала организатор конференции заведующая лабораторией социокультурных образовательных практик НИИ урбанистики и глобального образования МГПУ Екатерина Асонова.

На конференциях уже поднимали такие темы, как проблема понимания школьниками классической литературы «Наступит ли конец света без «Войны и мира»?», гендерная детская литература, инклюзия в произведениях для детей и подростков. 

В пресс-службе отметили, что конференция «Детская литература как событие» становится толчком для новых исследований. Так, постоянной участницей конференций является историк культуры Мария Майофис – автор интереснейших исследований по истории советской детской литературы. А группа исследователей образовательной среды проанализировала и создала научный труд о том, как детская литература влияет на общение и формирование родительских и подростковых сообществ, что и будет представлено в отдельной секции предстоящего мероприятия.

Впервые на конференции 2022 года поднимут тему читательской активности фандомов. Исследователи фанфикшена и фанатских практик вместе с экспертом МГПУ Анастасией Россинской обсудят тенденции российских и международных фандомов, образовательные эффекты фанатских практик.

В программе заявлены и мастер-классы. Один из них, о методах театральной педагогики «Читатель – соавтор писателя», проведет ведущий научный сотрудник ЛСКОП МГПУ кандидат искусствоведения Александра Никитина: она расскажет, как применять их в работе с детьми для создания события по книге. Артист МОГТЮЗ Валерий Кукушкин поможет на практике освоить театральные варианты методики «Чтение с остановками».

Уже зарегистрировано более 200 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ярославля, Самары, Перми. Один день будет ориентирован на студенческую аудиторию, а два – на профессионалов.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

# Общество

По материалам: edu.ru

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