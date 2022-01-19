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В «Океане» проходит программа «Фестиваль народного творчества»

В «Океане» проходит программа «Фестиваль народного творчества»

Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России начался во Всероссийском детском центре «Океан» с профильной тематической программы «Фестиваль народного творчества», которая объединила более 240 ребят – победителей и призёров творческих конкурсов по направлению «Народное искусство», сообщает Минпросвещения России.

Им предстоит посетить образовательный центр «Русское подворье», принять участие в лингвистической игре «Сколько тайн хранит русский язык», межрегиональной научно-практической конференции «Народное искусство: традиции и современность», празднике народной культуры «Звени и пой, Златая Русь!», а также в мастер-классах и других тематических мероприятиях.

Программа «Фестиваль народного творчества» проводится в ВДЦ «Океан» впервые.

Всероссийский детский центр «Океан», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в 20 километрах от Владивостока, на берегу Японского моря (бухта Емар). Здесь реализуется порядка 50 тематических программ для детей от 6 до 17 лет. Центр работает в круглогодичном режиме.

# Общество

По материалам: edu.ru

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