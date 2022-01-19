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В Республике Алтай в детском технопарке «Кванториум-04» завершились «Инженерные каникулы»

В Республике Алтай в детском технопарке «Кванториум-04» завершились «Инженерные каникулы»

В Республике Алтай в детском технопарке «Кванториум-04» Минпросвещения России завершились «Инженерные каникулы», сообщает пресс-служба Правительства Республики Алтай. 

Технопарк работает в рамках реализации национального проекта «Образование».

В мероприятии приняли участие 80 школьников из Республики Алтай.

«Ребята получили ценные знания по техническому и естественно-научному направлениям. С помощью наставников они в течение недели решали различные инженерные задачи. Так, им было предложено создать панорамные фотографии, разработать проект на тему «Снежинки», освоить азы работы с видеоредактором, запрограммировать робота через программу Open Roberta org, создать электрическую цепь при помощи платформы Tinkercad», – сказала заведующая детским технопарком Наталья Герасимова.

«Инженерные каникулы» – это программа, реализуемая федеральной сетью детских технопарков «Кванториум» для учеников в период школьных каникул. Она проходит в формате летней лагерной смены в июне, а также в других различных форматах в период осенних, зимних и весенних каникул.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.
 

# Общество

По материалам: edu.ru

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