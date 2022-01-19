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В школах Красноярского края обновляют мастерские для детей с ОВЗ

В школах Красноярского края обновляют мастерские для детей с ОВЗ

В двух школах Красноярского края в рамках федерального проекта «Доброшкола» модернизировали инфраструктуру для развития детей с ограниченными возможностями здоровья, информирует Минпросвещения России.

В Красноярской школе № 2 открылось пять мастерских по востребованным на рынке труда профессиям: обувное дело, столярное мастерство, растениеводство и тепличное хозяйство, швейное дело и социально-бытовое обслуживание.

Также в школе были переоборудованы кабинеты педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, закуплены диагностические комплекты, коррекционно-развивающие и дидактические средства обучения.

Школа оснащена современным оборудованием, в том числе интерактивными досками для рисования песком, прозрачным напольным мольбертом и новыми компьютерами, – это даёт возможность специалистам расширить и обновить образовательную программу для детей с ОВЗ, а также организовать для них релакс-зону.

В железногорской школе-интернате также открылись пять современных мастерских и были обновлены кабинеты профильных специалистов.

В Красноярском крае в рамках нацпроекта «Образование» до 2024 года планируется обновить 17 школ, которые работают с детьми, имеющими особенности развития.

Красноярский край входит в перечень регионов Арктической зоны России, где реализуются проекты, связанные с дальнейшим развитием всех сфер жизнедеятельности.

В 2021–2023 годах Российская Федерация председательствует в Арктическом совете.

Арктический совет – межправительственный форум высокого уровня, цели которого – развитие сотрудничества арктических государств, координация их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защита окружающей среды, сохранение культуры, традиций и языков коренных народов Севера.

Концепция председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах была утверждена председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным 30 апреля 2021 года.

Председательство России в Арктическом совете проходит под лозунгом «Ответственное управление для устойчивой Арктики». Россия намерена развивать сотрудничество со странами – участниками совета по четырём приоритетным направлениям: население Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера, охрана окружающей среды, включая изменение климата, социально-экономическое развитие и укрепление Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах.

# Общество

По материалам: edu.ru

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