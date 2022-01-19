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В Splitgate на следующей неделе стартует первый сезон

В Splitgate на следующей неделе стартует первый сезон


Splitgate — соревновательный шутер, который сочетает в себе Halo и Portal, как сами говорят о нем разработчики. Летом прошлого года, после выхода на Xbox и Playstation в рамках ранней версии, он получил огромную популярность, из-за чего разработчики приняли решение отложить полноценный запуск первого сезона игры. Стартует этот первый сезон уже на следующей неделе.

Игра Splitgate все еще находится в стадии беты, но 27 января в ней стартует первый сезон (сами разработчики называют его первым бета-сезоном). Игроки получат доступ к 100-уровневому боевому пропуску с различными наградами. Кроме того, в игру добавят два новых режима: Evolution и One Flag Capture-the-Flag.


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Также в игру Splitgate на следующей неделе добавят редактор карт, который разработчики в будущем намерены активно развивать. Редактор карт позволит игрокам создавать карты, в том числе совместно с друзьями, а потом играть на них.

Напомним, что сама игра Splitgate условно-бесплатная. За 2021 год количество загрузок проекта превысило 15 миллионов, согласно заявлениям разработчиков.

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По материалам: newxboxone

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