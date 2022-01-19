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В выездной школе «Погружение в профиль» для учащихся 10–11-х классов лицея УлГПУ приняли участие 100 человек

В выездной школе «Погружение в профиль» для учащихся 10–11-х классов лицея УлГПУ приняли участие 100 человек

В выездной школе «Погружение в профиль» для учащихся 10–11-х классов лицея Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова приняли участие 100 человек, сообщает пресс-служба вуза. 

Мероприятие прошло в детском оздоровительно-образовательном центре «Юность».

Группы школьников объединили в «кафедры» по интересам: физико-математическую, биологическую, социально-историческую, языковедческую. Преподаватели УлГПУ проводили с ними занятия. Под руководством студентов-консультантов малые группы школьников были включены в систему погружения в выбранный предмет и выходили на творческий уровень познания.    

В день проводилось 4–5 уроков методом погружения, причем совершенно различных по форме, а вторая половина дня была освобождена  для проведения деловых, интеллектуальных, психологических и других игр, а также проектной и исследовательской деятельности. 

Отмечается, что сочетание игровых форм с исследовательскими и практическими работами позволило сделать обучение эмоционально-позитивным и продуктивным. 

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

# Общество

По материалам: edu.ru

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