Вера Брежнева показала фигуру в пикантном купальнике в разных ракурсах

39-летняя певица Вера Брежнева вместе с младшей сестрой отдохнула на Мальдивах. Напоследок, артистка поделилась фото в оригинальном купальнике. Вера Брежнева сохраняет подтянутую фигуру благодаря правильному питанию и занятиям йогой, поэтому спокойно может публиковать фото в купальниках. Певица устроила себе зимние каникулы в роскошном пятизвездочном отеле на Мальдивах. Сегодня Брежнева поделилась кадрами, на которых позирует на террасе виллы с выходом к океану.Вера Брежнева Певица запечатлелась в черном асимметричном монокини с обнаженным плечом и пикантной деталью в виде выреза под грудью. Судя по всему, местные деликатесы не повлияли на подтянутую фигуру артистки. Вера позировала в разных позах, так что можно разглядеть фигуру артистки со всех сторон.Вера Брежнева «Пролетела неделя моего волшебного отпуска.. и помимо спокойствия, красоты вокруг, меня так же наполняло это внутри.. место, люди, события, еда. Все было идеально. Даже то, что я немного приболела на пару дней, не помешало мне насладиться происходящим. Пусть весь год будет таким же роскошным, как этот отпуск 🤍», — сообщила бывшая солистка группы «ВИА Гра». На этот раз Брежнева отдыхала без мужа. 58-летний Константин Меладзе остался по делам в Москве. Дочери Веры заняты учебой. Компанию певице на Мальдивах составила ее младшая сестра Виктория Галушка, экс-супруга Александра Цекало.Вера Брежнева Поклонники артистки не поскупились на комплименты. «Эстетика и ничего лишнего. Красота ❤️», «🔥люблю вас, всегда вами восхищалась, в ВИА Гре была самая лучшая, фигура просто огонь, ни с кем не сравнима!!!!», «Просто обалденная фигурка ! Кайфовая такая ! Супер 🌟🔥💃», «Идеальная фигура и идеальная Вера😍❤️😍», «Вера, ну как можно быть такой прекрасной 😍», — отметили подписчики в комментариях.