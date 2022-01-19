Yu-Gi-Oh! Master Duel стала доступна бесплатно на Xbox





Карточная игра Yu-Gi-Oh! Master Duel стала доступна на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Это проект издательства Konami, который представляет собой виртуальный аналог популярной карточной игры.

Игра Yu-Gi-Oh! Master Duel распространяется условно-бесплатно. В ней игроки могут соревноваться против других пользователей или пройти одиночную кампанию, которая рассказывает историю мира Yu-Gi-Oh. Отмечается, что в Yu-Gi-Oh! Master Duel более 10 тысяч карт, что дает возможность составить свою уникальную колоду для сражения с противниками.

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Классическое издание известнейшей игры, за плечами которой 20 лет постоянного совершенствования!

Соревнуйтесь на самых высших уровнях с игроками по всему миру.

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Отметим, что в Yu-Gi-Oh! Master Duel нет русской локализации.

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