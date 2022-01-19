За президентом хотят закрепить право учреждать флаги и знамёна Росгвардии

01:07 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 33100-8

Кабмин предложил законодательно предоставить президенту России право определять порядок охраны Росгвардией важных государственных объектов и специальных грузов, а также учреждать её эмблему, флаги и знамёна. Такой законопроект в первом чтении планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 19 января.

Поправки предлагается внести в закон «О войсках национальной гвардии РФ». Ими президенту даётся полномочие определять порядок охраны Росгвардией важных государственных объектов, специальных грузов, а также сооружений на коммуникациях.

Также уточняются полномочия главы государства в области геральдического обеспечения. Российский лидер, согласно поправкам, не утверждает, а учреждает геральдический знак — эмблему, знамя и флаг войск Росгвардии и флаг и знамёна её территориальных органов.

Президенту хотят дать право определять порядок охраны гособъектов Росгвардией

Также президенту хотят дать полномочия по учреждению флага кораблей, катеров и судов войск национальной гвардии. Сейчас эту функцию исполняет Геральдический совет Росгвардии. Учреждать вымпел кораблей и катеров также будет президент.

В июле 2021 года вступил в силу закон, в соответствие с которым военнослужащие национальной гвардии получили право блокировать территории и акватории охраняемых объектов при пресечении попыток незаконного проникновения на них.

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