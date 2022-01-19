За сутки пользователи Splinterlands купили свыше 6 млн NFT из новой коллекции

17 января в NFT-игре Splinterlands стартовала публичная продажа комплектов карт Chaos Legion. Представители проекта рассказали ForkLog, что менее чем за сутки пользователи приобрели более 6 млн паков — свыше 40% совокупного предложения в 15 млн.

The time is nearly upon us! The Chaos Legion General Sale is starting in only 30 minutes. We'd like to invite you to join us on @Twitch for the official launch party:#splinterlands #sps #spt #hive #PlayToEarn #GameFi https://t.co/WdxIsVexts — Splinterlands (@splinterlands) January 17, 2022

Комплекты можно купить за внутриигровую валюту (Credits), которая приобретается за фиат (через PayPal или банковские карты) или криптовалюты. На Credits также можно обменять токены проекта DEC и SPS.

Каждый набор содержит пять карт, при этом как минимум одна из них редкого качества или выше. С небольшой вероятностью геймеру может выпасть золотая карта, характеристики которой увеличены по сравнению с обычным экземпляром.

Разработчики также организовали систему аирдропа: игроки, купившие паки на этапе предварительной продажи, смогут получить редкие карты параллельно с их релизом. На каждый миллион реализованных комплектов между пользователями распределяют по одной карте.

«Splinterlands в восторге от прогресса игры. За одну ночь мы получили больше дохода, чем за 2018, 2019 и 2020 годы вместе взятые. Рост просто сумасшедший. У нас появляются новые игроки и новые деньги, что позволяет расширять штат креативщиков и разработчиков», — заявил соучредитель и генеральный директор Splinterlands Джесси Пауэлл.

Согласно DappRadar, Splinterlands является одной из самых популярных блокчейн-игр. За последние 30 дней децентрализованное приложение обработало транзакции на сумму свыше $3,09 млн. К нему подключено более 600 000 уникальных кошельков.

Напомним, в 2021 году токены GameFi-сегмента показали наиболее впечатляющую динамику среди активов с умеренной капитализацией, согласно отчету ForkLog.