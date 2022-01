За сутки пользователи Splinterlands купили свыше 6 млн NFT из новой коллекции

17 января в NFT-игре Splinterlands стартовала публичная продажа комплектов карт Chaos Legion. Представители проекта рассказали ForkLog, что менее чем за сутки пользователи приобрели более 6 млн паков — свыше 40% совокупного предложения в 15 млн.

