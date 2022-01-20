18 комиксов от мамы троих детей, которая точно знает всю боль и веселье родительства
Быть мамой — дело тяжёлое, а если уж количество детей в семье достигло трёх, то тут любая заслужит звание героини. Художница Мария Горбунова успевает не только жонглировать всеми своими малышами и делать домашние дела, но ещё и находит время на рисование. В своих комиксах она c юмором рассказывает о всех сложностях многодетной мамы. И получается у неё это красочно и весело!
Ожидание и реальность
В глазах родителей
Соседи только и ждут удобного момента
Доброе утро!
Тактика общения с детьми
Не у всех есть парикмахерская жилка
Передача одежды по наследству
Два разных подхода
Мира уже успела заработать себе пару дырок в зубах к своим пяти годам и знает, как важно тщательно чистить зубы, Юра же постоянно пытается обвести нас вокруг пальца.
-Юра, ты почистил зубы?
-Да, ещё вчера.
До и после
Детская зубная паста очень быстро кончается, и это никак не связано с чистотой детских зубов. Зато, как говорит мой муж, можно обходиться без завтраков.
Что происходит у соседей
А размер не указывали!
Появление в семье по версии сестры
Разница в подходах
Спортзал после такого уже не нужен
В этом мире есть вид спорта, который так и не включили в олимпийскую программу.
Облом
Вечная борьба братьев и сестёр
Не знаю!
Эта жизнь осталась в прошлом
С детьми точно не соскучишься, даже если у вас есть всего один ребёнок. Ведь логика малышей способна создать настоящие шедевры комедии.