18 комиксов от мамы троих детей, которая точно знает всю боль и веселье родительства

Быть мамой — дело тяжёлое, а если уж количество детей в семье достигло трёх, то тут любая заслужит звание героини. Художница Мария Горбунова успевает не только жонглировать всеми своими малышами и делать домашние дела, но ещё и находит время на рисование. В своих комиксах она c юмором рассказывает о всех сложностях многодетной мамы. И получается у неё это красочно и весело!

Ожидание и реальность

В глазах родителей

Соседи только и ждут удобного момента

Доброе утро!

Тактика общения с детьми

Не у всех есть парикмахерская жилка

Передача одежды по наследству

Два разных подхода

Мира уже успела заработать себе пару дырок в зубах к своим пяти годам и знает, как важно тщательно чистить зубы, Юра же постоянно пытается обвести нас вокруг пальца.

-Юра, ты почистил зубы?

-Да, ещё вчера.

До и после

Детская зубная паста очень быстро кончается, и это никак не связано с чистотой детских зубов. Зато, как говорит мой муж, можно обходиться без завтраков.

Что происходит у соседей

А размер не указывали!

Появление в семье по версии сестры

Разница в подходах

Спортзал после такого уже не нужен

В этом мире есть вид спорта, который так и не включили в олимпийскую программу.

Облом

Вечная борьба братьев и сестёр

Не знаю!

Эта жизнь осталась в прошлом

С детьми точно не соскучишься, даже если у вас есть всего один ребёнок. Ведь логика малышей способна создать настоящие шедевры комедии.