2 миллиона рублей за квадратный метр: кто купил самые дорогие квартиры в Москве в 2021 году

Вадим Карасев

Издание "Ведомости" выяснило имена владельцев элитной недвижимости, приобретенной в Москве в 2021 году. Среди них оказались Ольга Михельсон, которую называют предполагаемой женой миллиардера и мецената Леонида Михельсона, падчерица руководителя "Ростеха" Анастасия Игнатова и бывший муж экс-солистки группы "Лицей" Изольды Ишханишвили, бизнесмен Дмитрий Десятников.

Самая дорогая квартира, купленная в минувшем году, досталась Ольге Михельсон. Стоимость квартиры в столичном ЖК "Пречистенка 13" площадью 1 035 квадратных метров составила около 2,2 миллиарда рублей (2,1 миллиона за квадратный метр). Жилплощадь представляет собой три объединенные квартиры, которые ранее принадлежали миллиардеру Леониду Михельсону, председателю правления компании "Новатэк". Состояние предпринимателя оценивается в 24,9 миллиарда долларов, он находится на пятом месте в российском рейтинге Forbes. Чем занимается Ольга Михельсон, неизвестно. В телеграм-канале "Антиглянец" про нее пишут так: "Предполагаемая молодая жена владельца "ГЭС-2".









Леонид Михельсон

Предприниматель Дмитрий Десятников приобрел квартиру площадью 440 квадратных метров в ЖК "Гранатный палас", стоимость которой превышает 1,2 миллиарда рублей. Прежним владельцем жилплощади было ООО "Сириус А", которое занимается недвижимостью и совладельцем которого является Десятников.





ЖК "Гранатный палас"

Сам Десятников нередко фигурирует в СМИ благодаря своим романам.

Десятников известен как бывший супруг кудрявой Изольды из группы "Лицей" и поставщик ее бриллиантов – коллекция одна из самых заметных в Москве. Сейчас весельчак и балагур нянчит ребенка с выпускницей журфака МГУ и экс-сотрудницей Департамента культуры Москвы Дашей Дворецкой, но вообще, будем честны: репутацию разбивателя сердечек Десятников себе построил не менее мощную, чем ЖК "Гранатный",

— пишет "Антиглянец".





Изольда Ишханишвили и Дмитрий Десятников

В 2016 году Десятников стал героем новостей по гораздо менее приятному поводу: его имя упоминалось в связи с крупным ДТП с участием четырех автомобилей, которое произошло в Москве.

На восьмом месте рейтинга — Анастасия Игнатова и ее квартира на Бронной площадью 222 квадратных метра. Стоимость жилплощади составила около 570 миллионов рублей.





Игнатова — падчерица миллиардера, гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова и по совместительству преподаватель МГИМО. Анастасия уже привлекла к себе внимание прессы, когда снялась в календаре Pirelli у Питера Линдберга. Кроме нее, там снялись Пенелопа Крус, Николь Кидман, Кейт Уинслет и другие голливудские звезды. Как именно туда попала Анастасия, не уточняется. Однако, по официальным данным, фотограф встретил ее на светском мероприятии и пригласил поучаствовать в проекте.

В "Ростехе" журналистам сообщили, что квартирный вопрос к деятельности корпорации отношения не имеет.





Мария Игнатова и Питер ЛиндбергСплетник