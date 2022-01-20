8-летнюю дочку Галкина и Пугачевой одевает известный дизайнер

Шоумен Максим Галкин запечатлел дочь Лизу, демонстрирующую новую дубленку от Игоря Гуляева. Максим Галкин и Алла Пугачева воспитывают двойняшек. Дочь звездных родителей растет настоящей модницей. Юморист рассказал, что недавно девочке сделал подарок модный российский дизайнер Игорь Гуляев, одевающий многих отечественных звезд. Кутюрье специально для наследницы Аллы Пугачевой сшил дубленку – приталенную модель молочного цвета с цветной вышивкой. Обновка пришлась Лизе Галкиной по душе: она дополнила ее красными сапогами, шарфом и шапкой и уже отправилась в таком виде в школу. «Очень удобно и красиво, спасибо»,— заявила девочка, покрасовавшись перед камерой в теплом пальто. «Вот такую дублёнку пошил наш друг Игорь Гуляев для Лизы! Я в видео её пальто называю, но всё же это дублёнка, спасибо, Игорь, за такой подарок!»— поблагодарил телеведущий. «Русская красавица🔥👏», «Очень красиво❤️🔥Лиза - принцесса😍», «Очень красивая дублёнка получилась 👍 и хозяйка дубленки очаровательная🤗», «Какая прелесть. ❤️ Лизонька шикарна!», «Лёгкая, тёплая 🔥прелесть. Как Снегурочка», «🔥Лиза так красиво представила дубленку! Умничка!», «Снегурочка ❤️», «Очень красивая! Лиза красотка в ней!», «Какая красота, шикарная дубленка», — откликнулись поклонники в Instagram. Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева сыграли свадьбу в 2011 году. А в 2017 году супруги решили обвенчаться. Двойняшек паре родила суррогатная мать. Максим Галкин и Алла Пугачева скрывали это даже от самых близких друзей. Но потом поделились своей радостью. Лиза и Гарри появились на свет 18 сентября 2013 года. Наследники знаменитых родителей учатся во 2 классе в Первой Московской гимназии.