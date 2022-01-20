Алексей Навальный дал интервью журналу Time: о политике, Путине и жизни в тюрьме

Вадим Карасев

Оппозиционный политик Алексей Навальный дал большое интервью журналу Time и попал на обложку издания. В интервью Навальный рассказал о своей жизни в тюрьме, поделился мнением о государственной политике Владимира Путина и многом другом.

В течение нескольких месяцев Навальный обменивался письмами с журналом Time, отвечая на вопросы журналистов и делясь мнением о будущем оппозиционного движения в России, а также рассказывая о своей жизни в тюрьме.

Навальный вернулся в Россию год назад. Несколько месяцев он провел в Германии, где проходил реабилитацию после отравления. После возвращения в Россию он был заключен под стражу по уголовному делу 2014 года, которое было признано неправомерным Европейским судом по правам человека.

Навальный рассказал, что заключенные, которые отбывают срок вместе с ним, боятся с ним говорить, опасаясь сказать что-то лишнее.

Тюрьма в тюрьме. Думаю, это самое точное описание моей действительности. В моем отряде 13 человек. Из них буквально одному разрешают говорить со мной. Остальные могут общаться только односложно. Да, нет. В основном все всегда молчат — не хотят сболтнуть лишнего,

— пишет он.





Обстановка в тюрьме стала настоящим испытанием для его выдержки. Это касается не только контактов с другими заключенными, но и условий, в которых он вынужден жить.

Окна в моем бараке заклеены. Буквально. Белой бумагой. Она пропускает свет, но через нее совершенно ничего не видно. Это единственный барак с заклеенными окнами, и все понимают, что это для того, чтобы я не видел, что происходит снаружи. Иногда мне кажется, что я живу в коробке из-под обуви.

Он признался, что в тюрьме в первое время его пытались спровоцировать. Двое заключенных постоянно следовали за ним, куда бы он ни пошел. Главной его задачей, по словам политика, было не поддаться эмоциям и никого не ударить. В противном случае на видео появилось бы, что он набросился на человека безо всякой причины.

Нет сомнений, что даже самые простые решения о моей жизни здесь принимают в Кремле, а по важным вопросам — вроде допуска врачей — сам Путин,

— говорит он.

Несмотря на то, что его арест после возвращения в Россию был очевидным, Навальный не сомневался, что вернется. Он признался, что супруга приняла его решение, однако они опасались, что могут поставить под угрозу своих детей.

Одно дело рисковать собой, другое — принять такое решение за другого, даже если он твой ребенок. Принудить их разделить с нами риски, уже совершенно не эфемерные, будет нечестно по отношению к ним. Поэтому мы решили, что какое-то время им лучше побыть в тех местах, где мазать ручки дверей химоружием сложнее. С Дашей было проще — к этому моменту она уже поступила в Стэнфорд и училась в США, а Захар, пошедший в немецкую школу, сначала просто потому, что оказался в Германии, остался там,

— рассказал политик.





Алексей Навальный с супругой

Спустя год после своего ареста Навальный отмечает, что ситуация в стране очень изменилась, и его заключение способствовало этому.

Путин удивил меня тем, насколько много вреда он готов нанести всей стране, ее будущему, ради решения одной политической проблемы, пусть и важной. Россия осенью 2020 года и сейчас — это разные страны с сильно отличающимся политическим режимом. Уже тогда это была полноценно авторитарная власть, но все же настолько массовое и тотальное отстранение кандидатов от выборов, признание всех независимых журналистов "иноагентами", а тысяч людей — экстремистами мало кто мог себе представить,

— отмечает он. Навальный добавил, что всем, включая президента, понятно, что урон от его ареста стал гораздо большим, чем польза, которую принесло это решение.

У него весьма примитивный и популярный у диктаторов взгляд на это: нельзя проявлять слабость. Проявишь слабость — снесут. Под слабостью всегда понимаются любые уступки оппозиции и общественному мнению,

— объяснил Навальный, отметив, что глава государства поступил именно так, приняв решение о его аресте.

Сейчас будущее его движения представляется оппозиционному политику ясным, несмотря на нынешнюю ситуацию.

Кто-то в изгнании, кто-то арестован. Но путь наш никогда не был усеян розами. В целом мы были готовы к этому, поэтому видоизменяемся и эволюционируем в организацию другого типа. Главное, что у нас есть, — поддержка, и немалая, если судить по результатам "Умного голосования". У меня нет сомнений, что мы продолжим оставаться главной оппозиционной силой и определять политическую повестку, работая лучше и эффективнее всех,

— подвел итог Алексей Навальный.





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