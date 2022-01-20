Анастасия Макеева в Крещение очистила душу и тело в иордани

39-летняя актриса Анастасия Макеева в святой праздник окунулась в прорубь и поделилась кадрами с поклонниками. Анастасия Макеева, напряженно работавшая все новогодние праздники, наконец-то устроила себе небольшой отпуск: вместе мужем Романом Мальковым она отправилась в загородный пансионат, в котором супруги отдыхали еще в прошлом году. Поскольку отель находится на берегу Волги, звезда мюзиклов воспользовалась возможностью и решилась окунуться в прорубь на Крещение. Видео своего купания ледяной воде артистка опубликовала в Instagram, признавшись, что эта православная традиция имеет для нее особое значение. «Святой день, когда можно смыть с себя все, что тебя беспокоит… В этот святой день все невзгоды пусть уйдут и очистится ваша душа и тело»,— отметила Макеева.Анастасия Макеева окунается в прорубь в Крещение Подписчики Анастасии восхитились ее смелостью и отвагой, а некоторые предположили, что артистка неспроста окунулась в ледяную воду: якобы все это она делает с единственной целью – наконец-то забеременеть. Макеева не раз рассказывала, что мечтает стать мамой с 30 лет, однако зачать ребенка естественным путем у нее не получается из-за некоторых проблем со здоровьем. Пробовала артистка и ЭКО: у нее было четыре безуспешные попытки. Однако Анастасия не отчаивается и верит в то, что все же станет мамой в будущем, тем более сейчас рядом с ней любящий муж, поддерживающий все её начинания. Макеева не исключает, что воспользуется услугами суррогатной матери, если больше ничего не поможет. «Я верю в чудеса, я абсолютно уверена в том, что у меня будут дети. Каким образом они будут, я не знаю»,— утверждает звезда.