Анастасия Волочкова трезвая не летает

Директор балерины Анастасии Волочково прокомментировал скандал. Звезда балета зачастую оказывается в центре внимания. Ей не раз приходилось появляться в суде. На этот раз скандалом закончился ее отпуск на Мальдивах. Накануне она возвращалась в Москву с возлюбленным. Однако на борту самолета балерина учинила дебош. Она не желала надевать маску. На кадрах, которые запечатлели пассажиры, видно, что у нее на лице есть маска, но открыт нос. Шесть часов артистка ругалась с бортпроводниками, которые пытались ей донести, что это правила, связанные с пандемией. Пассажиры даже начали переживать, что самолет посадят в другом городе, чтобы утихомирить звезду.Анастасия Волочкова Но в аэропорту Шереметьево ее встретили полицеские. Ей грозит не только штраф, но и арест на 15 суток. На нее было составлено два протокола — не только за маску, но и хулиганство. Волочкова утверждает, что ни в чем не виновата, так как пить кофе, надев маску, невозможно. Он намерена засудить одного из стюардов. Но после произошедшего даже пиар-директор балерины Светлана Герасимова сделала признание. «Она трезвая не летает, потому что боится», — цитирует «Газета.Ru». Также есть сведения, что члены экипажа изъяли бутылку джина у Анастасии, об этом пишет 5-tv.ru.