Битва мейкапов: Дженнифер Лопес против Натальи Ионовой
Сегодня, 10:20 Вадим Карасев
В сегодняшней "битве" две певицы, которые любят яркий макияж: Дженнифер Лопес и Наталья Ионова. Первая демонстрирует мейкап в своих излюбленных оттенках, сделав ставку на классические смоки-айз, вторая выбирает беспроигрышную красную помаду.
Чей макияж вам нравится больше?
Дженнифер Лопес
Наталья Ионова
Битва мейкапов: Дженнифер Лопес против Натальи Ионовой
Дженнифер ЛопесНаталья Ионова
Сплетник
По материалам: spletnik.ru