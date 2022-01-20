Битва мейкапов: Дженнифер Лопес против Натальи Ионовой

Вадим Карасев

В сегодняшней "битве" две певицы, которые любят яркий макияж: Дженнифер Лопес и Наталья Ионова. Первая демонстрирует мейкап в своих излюбленных оттенках, сделав ставку на классические смоки-айз, вторая выбирает беспроигрышную красную помаду.

Чей макияж вам нравится больше?





Дженнифер Лопес





Битва мейкапов: Дженнифер Лопес против Натальи Ионовой

Наталья ИоноваДженнифер ЛопесНаталья ИоноваСплетник