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Битва мейкапов: Дженнифер Лопес против Натальи Ионовой

Битва мейкапов: Дженнифер Лопес против Натальи Ионовой

В сегодняшней "битве" две певицы, которые любят яркий макияж: Дженнифер Лопес и Наталья Ионова. Первая демонстрирует мейкап в своих излюбленных оттенках, сделав ставку на классические смоки-айз, вторая выбирает беспроигрышную красную помаду.

Чей макияж вам нравится больше?


Дженнифер Лопес


Наталья Ионова

Битва мейкапов: Дженнифер Лопес против Натальи Ионовой


Дженнифер ЛопесНаталья Ионова
Сплетник
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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