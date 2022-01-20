Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дана Борисова рассказала, сколько литров жира откачала

Дана Борисова рассказала, сколько литров жира откачала
Ведущая Дана Борисова рассказала, как похудела. Мечтающая об идеальной фигуре Дана Борисова отважилась на серьезную пластическую операцию. Только за последний год телеведущая поправилась на девять килограммов. Блондинка прибегала к разным способам похудения, но избавиться от лишнего веса никак не получалось, тогда Дана Борисова решилась на хирургическое вмешательство. Звезда сделала липомоделирование – операцию, в ходе которой лишний жир сначала откачивается из проблемных мест, а затем добавляется туда, где объема не хватает.
Дана Борисова По прошествии определенного времени Дана Борисова похвасталась результатами в беседе с Пятым каналом. «Около двух литров жира ушло, и из них половину примерно добавили в объем ягодиц», – откровенно рассказала знаменитость. Сегодня блондинка уже довольна своим отражением в зеркале: талия стала заметно тоньше, ноги – стройнее. Дальше может быть еще лучше, так как, по словам проводившего операцию хирурга, окончательный результат будет заметен лишь через несколько месяцев. Телеведущая призналась, что подобная операция стоит больших денег – не менее 600 тысяч рублей. Однако Борисовой все обошлось гораздо дешевле. Известной телеведущей подарили очень хорошую скидку. В результате за всю процедуру она заплатила примерно сто тысяч рублей.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Интересные диковинки в магазинах разных стран
Интересные диковинки в магазинах разных стран
Ольга Бузова не нашла место для сестры на своем дне рождения
Ольга Бузова не нашла место для сестры на своем дне рождения
Дана Борисова рассказала, сколько литров жира откачала
Дана Борисова рассказала, сколько литров жира откачала
Девушка разоблачила все идеальные фото в инстаграм в стиле «до и после» на своем личном примере
Девушка разоблачила все идеальные фото в инстаграм в стиле «до и
Этой девушке 22 года, но никто не верит, а все потому что 10 лет назад она застряла в теле ребенка
Этой девушке 22 года, но никто не верит, а все потому что 10 лет
В США представили законопроект, запрещающий персонализированную онлайн-рекламу
В США представили законопроект, запрещающий персонализированную
Власти Великобритании ужесточат требования к рекламе криптовалют
Власти Великобритании ужесточат требования к рекламе криптовалют
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Весов
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Весов
"ЕС поставит Китай к позорному столбу": Литва грозит Пекину последствиями за миллиардные убытки
"ЕС поставит Китай к позорному столбу": Литва грозит Пекину
Катя Гордон сообщила, что вышла замуж, и показала свадебное фото
Катя Гордон сообщила, что вышла замуж, и показала свадебное фото
Вера Брежнева устроила обнаженную фотосессию
Вера Брежнева устроила обнаженную фотосессию
Это франшизы Activision, которые хотели бы вернуть поклонники Xbox
Это франшизы Activision, которые хотели бы вернуть поклонники Xbox

Топ на сегодня

ЦБ РФ запросил у банков информацию по операциям с биткоин-обменниками
ЦБ РФ запросил у банков информацию по операциям с биткоин-обменниками
8-летнюю дочку Галкина и Пугачевой одевает известный дизайнер
8-летнюю дочку Галкина и Пугачевой одевает известный дизайнер
Bybit запустила сервис P2P-торговли с поддержкой рубля и гривны
Bybit запустила сервис P2P-торговли с поддержкой рубля и гривны
Андрей Малахов рассказал о сокровищах Александра Градского
Андрей Малахов рассказал о сокровищах Александра Градского
Чемпион UFC Франсис Нганну получит половину призовых в биткоине
Чемпион UFC Франсис Нганну получит половину призовых в биткоине

Еще по теме

Дана Борисова рассказала о конфликте с известной ведущей
Дана Борисова отказалась от черных волос
Дана Борисова попыталась покончить с собой, СМИ
Секрет на миллион - Дана Борисова (16.09.2017)