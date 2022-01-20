Дана Борисова рассказала, сколько литров жира откачала
Сегодня, 09:20
Ведущая Дана Борисова рассказала, как похудела. Мечтающая об идеальной фигуре Дана Борисова отважилась на серьезную пластическую операцию. Только за последний год телеведущая поправилась на девять килограммов. Блондинка прибегала к разным способам похудения, но избавиться от лишнего веса никак не получалось, тогда Дана Борисова решилась на хирургическое вмешательство. Звезда сделала липомоделирование – операцию, в ходе которой лишний жир сначала откачивается из проблемных мест, а затем добавляется туда, где объема не хватает.
Дана Борисова По прошествии определенного времени Дана Борисова похвасталась результатами в беседе с Пятым каналом. «Около двух литров жира ушло, и из них половину примерно добавили в объем ягодиц», – откровенно рассказала знаменитость. Сегодня блондинка уже довольна своим отражением в зеркале: талия стала заметно тоньше, ноги – стройнее. Дальше может быть еще лучше, так как, по словам проводившего операцию хирурга, окончательный результат будет заметен лишь через несколько месяцев. Телеведущая призналась, что подобная операция стоит больших денег – не менее 600 тысяч рублей. Однако Борисовой все обошлось гораздо дешевле. Известной телеведущей подарили очень хорошую скидку. В результате за всю процедуру она заплатила примерно сто тысяч рублей.
По материалам: z-aya