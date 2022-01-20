Дана Борисова рассказала, сколько литров жира откачала

Ведущая Дана Борисова рассказала, как похудела. Мечтающая об идеальной фигуре Дана Борисова отважилась на серьезную пластическую операцию. Только за последний год телеведущая поправилась на девять килограммов. Блондинка прибегала к разным способам похудения, но избавиться от лишнего веса никак не получалось, тогда Дана Борисова решилась на хирургическое вмешательство. Звезда сделала липомоделирование – операцию, в ходе которой лишний жир сначала откачивается из проблемных мест, а затем добавляется туда, где объема не хватает.Дана Борисова По прошествии определенного времени Дана Борисова похвасталась результатами в беседе с Пятым каналом. «Около двух литров жира ушло, и из них половину примерно добавили в объем ягодиц», – откровенно рассказала знаменитость. Сегодня блондинка уже довольна своим отражением в зеркале: талия стала заметно тоньше, ноги – стройнее. Дальше может быть еще лучше, так как, по словам проводившего операцию хирурга, окончательный результат будет заметен лишь через несколько месяцев. Телеведущая призналась, что подобная операция стоит больших денег – не менее 600 тысяч рублей. Однако Борисовой все обошлось гораздо дешевле. Известной телеведущей подарили очень хорошую скидку. В результате за всю процедуру она заплатила примерно сто тысяч рублей.