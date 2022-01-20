Денежный лунный календарь на февраль 2022 года

Вадим Карасев

Финансовая сфера очень важна для каждого из нас. Астрологи рассказали, каким будет воздействие Луны на нашу удачу в этой сфере в каждый из дней февраля 2022 года.

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают: даже если вы считаете себя невезучим человеком, в феврале вам удастся заработать больше обычного. Просто следуйте магическим законам богатства, чтобы удача не отходила от вас ни на шаг.

1, 2 февраля: Луна в первые два дня месяца будет находиться в Знаке Водолея. 1 число — Новолуние, которое обещает быть относительно благоприятным. Можно будет браться за важные дела и совершать покупки. В первый день роста, 2 числа, также можно проявлять финансовую активность.

3, 4 февраля: рост Луны в Рыбах будет относительно благоприятным, несмотря на то, что в целом стихия Воды и активная Луна плохо сочетаются. В эти дни нас могут посещать гениальные финансовые идеи.

5, 6 февраля: растущая Луна в Овне — дни финансового расцвета. Точнее, это идеальные дни для попытки построить светлое финансовое будущее, сделать первый шаг к процветанию. Смелость и упорство 5 и 6 числа будут в почете.

7, 8 и 9 февраля: активно растущая Луна в Тельце — это хорошее время для покупки домашних вещей, начала ремонта, но не для бизнеса или работы. В эти три дня что-то постоянно будет отвлекать нас от рабочего процесса, мешать концентрироваться.

10, 11 февраля: рост Луны в Близнецах — отличное время для всех, кто работает с клиентами и проводит много времени, общаясь по работе по телефону. 10 числа можно совершать покупки, а вот 11 февраля лучше от них отказаться.

12, 13, 14 февраля: активная и очень сильная Луна плохо сочетается с Раком, но эти дни не стоит считать опасными и непредсказуемыми. Да, будет сложно настроиться на работу, но это не значит, что всё должно пойти наперекосяк.

15, 16 февраля: 15 число — последний день роста Луны во Льве. Это отличный день для ведения бизнеса, переговоров. 16 февраля — Полнолуние в том же Знаке. Это будет опасное время, в которое лучше не тратить ни копейки.

17, 18 февраля: 17 и 18 числа убывающая Луна перейдет в Знак Девы. Это одни из самых продуктивных дней за весь февраль. Большинство из нас ждет удача в финансовой и рабочей сферах. Главное в эти дни — не перескакивать быстро с одной нерешенной задачи на другую. Нужно будет доводить все до конца.

19, 20, 21 февраля: самые яркие и позитивные выходные из всех. Стареющая Луна в Весах поможет сделать эти три дня запоминающимися. Особенно это касается 19 и 20 числа — субботы и воскресенья.

22, 23 февраля: фаза убывания в эти дни продолжится, но уже в Знаке Скорпиона. В эти дни можно заводить новые деловые знакомства и тратить средства на преобразование дома и внешности.

24, 25 февраля: на убывающей Луне в Стрельце лучше побыть дома. Можно покупать билеты на самолет, поезд, заниматься починкой автомобиля. Постарайтесь отложить любые инициативы в эти два дня.

26, 27 февраля: стареющая Луна в Козероге — это всегда хорошо. В особенности это благоприятное положение для людей, которые занимаются тяжелы и изматывающим трудом. Старайтесь находить время для отдыха и не грустить, чтобы рабочий процесс был эффективным.

28 февраля: последний день самого короткого месяца пройдет под управлением Водолея. Этот понедельник можно будет считать достаточно благоприятным для творческой деятельности.