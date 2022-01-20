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Денежный лунный календарь на февраль 2022 года

Денежный лунный календарь на февраль 2022 года

Финансовая сфера очень важна для каждого из нас. Астрологи рассказали, каким будет воздействие Луны на нашу удачу в этой сфере в каждый из дней февраля 2022 года.


Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают: даже если вы считаете себя невезучим человеком, в феврале вам удастся заработать больше обычного. Просто следуйте магическим законам богатства, чтобы удача не отходила от вас ни на шаг.

1, 2 февраля: Луна в первые два дня месяца будет находиться в Знаке Водолея. 1 число — Новолуние, которое обещает быть относительно благоприятным. Можно будет браться за важные дела и совершать покупки. В первый день роста, 2 числа, также можно проявлять финансовую активность.

3, 4 февраля: рост Луны в Рыбах будет относительно благоприятным, несмотря на то, что в целом стихия Воды и активная Луна плохо сочетаются. В эти дни нас могут посещать гениальные финансовые идеи.

5, 6 февраля: растущая Луна в Овне — дни финансового расцвета. Точнее, это идеальные дни для попытки построить светлое финансовое будущее, сделать первый шаг к процветанию. Смелость и упорство 5 и 6 числа будут в почете.

7, 8 и 9 февраля: активно растущая Луна в Тельце — это хорошее время для покупки домашних вещей, начала ремонта, но не для бизнеса или работы. В эти три дня что-то постоянно будет отвлекать нас от рабочего процесса, мешать концентрироваться.


10, 11 февраля: рост Луны в Близнецах — отличное время для всех, кто работает с клиентами и проводит много времени, общаясь по работе по телефону. 10 числа можно совершать покупки, а вот 11 февраля лучше от них отказаться.

12, 13, 14 февраля: активная и очень сильная Луна плохо сочетается с Раком, но эти дни не стоит считать опасными и непредсказуемыми. Да, будет сложно настроиться на работу, но это не значит, что всё должно пойти наперекосяк.

15, 16 февраля: 15 число — последний день роста Луны во Льве. Это отличный день для ведения бизнеса, переговоров. 16 февраля — Полнолуние в том же Знаке. Это будет опасное время, в которое лучше не тратить ни копейки.

17, 18 февраля: 17 и 18 числа убывающая Луна перейдет в Знак Девы. Это одни из самых продуктивных дней за весь февраль. Большинство из нас ждет удача в финансовой и рабочей сферах. Главное в эти дни — не перескакивать быстро с одной нерешенной задачи на другую. Нужно будет доводить все до конца.

19, 20, 21 февраля: самые яркие и позитивные выходные из всех. Стареющая Луна в Весах поможет сделать эти три дня запоминающимися. Особенно это касается 19 и 20 числа — субботы и воскресенья.

22, 23 февраля: фаза убывания в эти дни продолжится, но уже в Знаке Скорпиона. В эти дни можно заводить новые деловые знакомства и тратить средства на преобразование дома и внешности.


24, 25 февраля: на убывающей Луне в Стрельце лучше побыть дома. Можно покупать билеты на самолет, поезд, заниматься починкой автомобиля. Постарайтесь отложить любые инициативы в эти два дня.

26, 27 февраля: стареющая Луна в Козероге — это всегда хорошо. В особенности это благоприятное положение для людей, которые занимаются тяжелы и изматывающим трудом. Старайтесь находить время для отдыха и не грустить, чтобы рабочий процесс был эффективным.

28 февраля: последний день самого короткого месяца пройдет под управлением Водолея. Этот понедельник можно будет считать достаточно благоприятным для творческой деятельности.

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По материалам: dailyhoro.ru

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