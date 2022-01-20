Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Девушка разоблачила все идеальные фото в инстаграм в стиле «до и после» на своем личном примере

Девушка разоблачила все идеальные фото в инстаграм в стиле «до и после» на своем личном примере

В социальных сетях, многие девушки на своих фотографиях, зачастую, пытаются выставить себя лучше, чем они есть на самом деле, из-за чего некоторые пользователи стали разоблачать подобные снимки.

Одна из таких активисток – Бри Ленехан. В своем профиле она постоянно выкладывает коллажи, в которых наглядно демонстрирует разницу между фотографией из инстаграма и тем, как она выглядит на самом деле без различных фильтров и ухищрений.

Bree еще с самого детства страдала от постоянных насмешек в свою сторону.

Поэтому значительную часть своей жизни она потратила на борьбу с лишним весом, чтобы отвечать так называемым «нормам». Но добившись идеального результата девушка поняла, что это далеко не всегда правильно.

Постоянные диеты плохо сказываются на организме. Правильное питание – вот залог настоящего успеха. Как утверждает сама Бри, даже идеальная с виду фигура тоже имеет некоторые изъяны.

В первую очередь нужно работать с мышлением и научиться любить себя, а погоня за виртуальной внешностью никогда не принесет желаемого результата.

Девушка постоянно публикует фотографии без использования фильтров, чтобы интернет-пользователи могли самостоятельно отличать «сделанную» фотографию от реального снимка.

Ссылка на первоисточник:breeelenehan
# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

Последние новости

Интересные диковинки в магазинах разных стран
Интересные диковинки в магазинах разных стран
Ольга Бузова не нашла место для сестры на своем дне рождения
Ольга Бузова не нашла место для сестры на своем дне рождения
Дана Борисова рассказала, сколько литров жира откачала
Дана Борисова рассказала, сколько литров жира откачала
Девушка разоблачила все идеальные фото в инстаграм в стиле «до и после» на своем личном примере
Девушка разоблачила все идеальные фото в инстаграм в стиле «до и
Этой девушке 22 года, но никто не верит, а все потому что 10 лет назад она застряла в теле ребенка
Этой девушке 22 года, но никто не верит, а все потому что 10 лет
В США представили законопроект, запрещающий персонализированную онлайн-рекламу
В США представили законопроект, запрещающий персонализированную
Власти Великобритании ужесточат требования к рекламе криптовалют
Власти Великобритании ужесточат требования к рекламе криптовалют
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Весов
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Весов
"ЕС поставит Китай к позорному столбу": Литва грозит Пекину последствиями за миллиардные убытки
"ЕС поставит Китай к позорному столбу": Литва грозит Пекину
Катя Гордон сообщила, что вышла замуж, и показала свадебное фото
Катя Гордон сообщила, что вышла замуж, и показала свадебное фото
Вера Брежнева устроила обнаженную фотосессию
Вера Брежнева устроила обнаженную фотосессию
Это франшизы Activision, которые хотели бы вернуть поклонники Xbox
Это франшизы Activision, которые хотели бы вернуть поклонники Xbox

Топ на сегодня

ЦБ РФ запросил у банков информацию по операциям с биткоин-обменниками
ЦБ РФ запросил у банков информацию по операциям с биткоин-обменниками
8-летнюю дочку Галкина и Пугачевой одевает известный дизайнер
8-летнюю дочку Галкина и Пугачевой одевает известный дизайнер
Bybit запустила сервис P2P-торговли с поддержкой рубля и гривны
Bybit запустила сервис P2P-торговли с поддержкой рубля и гривны
Андрей Малахов рассказал о сокровищах Александра Градского
Андрей Малахов рассказал о сокровищах Александра Градского
Чемпион UFC Франсис Нганну получит половину призовых в биткоине
Чемпион UFC Франсис Нганну получит половину призовых в биткоине

Еще по теме

Девушка разоблачила идеальные фото звезд и поразила мужчин
«Попу выставила»: Ольга Бузова удивила пользователей личным снимком
Фитнес-блогер делает фотоколлажи, сравнивая «идеальное» тело с реальностью
Дарью Пынзарь поздравили с пополнением