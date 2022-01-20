Джона Малковича не пустили в отель в Венеции — у него не было "ковидного паспорта"

Вадим Карасев

Известному британскому актеру Джону Малковичу, который приехал в Венецию на съемки сериала "Рипли", отказали в заселении в номер люксового отеля Danieli. У него не было "ковидного паспорта", или Super Green Pass, обязательного для заселения в отель на территории Италии начиная с 10 января. Super Green Pass действителен в течение девяти месяцев после последней вакцинации для полностью привитых (то есть получивших две дозы) людей. Организаторам пришлось в спешке искать актеру частное жилье. Точно неясно, почему у Малковича не оказалось необходимого документа. Возможно, все дело в бюрократических изменениях, ведь до 10 января в стране действовали другие, менее строгие правила.

Малкович находится в Венеции на съемках сериала — ремейка фильма Энтони Мингеллы "Талантливый мистер Рипли" 1999 года. Многие сцены из нашумевшего фильма были сняты в Венеции, и 20 лет спустя съемки ремейка снова будут проходить в этом городе. Роль Рипли сыграет уже не Мэтт Дэймон, а ирландский актер Эндрю Скотт. В актерский состав также входят Джонни Флинн и Дакота Фаннинг. Сериал, режиссером которого стал Стивен Зеллиан, должен выйти в 2023 году.

Ранее в этом году в неприятную ситуацию, связанную с нежеланием вакцинироваться и пренебрежениями правилами самоизоляции, попал теннисист Новак Джокович. Спортсмен прилетел в Австралию на турнир Australian Open. Так как виза Джоковича не предполагала въезд в страну по освобождению от вакцинации, его задержали. Позже выяснилось, что он не проходил вакцинацию. В результате правительство Австралии аннулировало визу спортсмена, а его самого отправили в иммиграционный изолятор до суда. После апелляции адвоката Джоковича решение об аннулировании австралийской визы было отменено. Позже визу снова аннулировали.





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