"ЕС поставит Китай к позорному столбу": Литва грозит Пекину последствиями за миллиардные убытки

Вадим Карасев

В результате конфликта Литвы и Китая объем поставок из прибалтийской страны в азиатскую рухнул в восемь раз – с 3,45 млрд евро до 0,43 млрд. Глава Ассоциации торгово-промышленных и ремесленных палат Литвы Римас Варкулявичюс угрожает Пекину последствиями.

По словам промышленника, на помощь Вильнюсу обязательно придут ВТО и Евросоюз. Они не только заклеймят китайцев позором, но и введут против них ответные санкции.

"ВТО, Евросоюз смогут не только публично поставить Китай к позорному столбу, но и к определенным ответным санкциям со стороны отдельных стран", – сказал он (цитата по Baltnews).

Как сообщал Ruposters, ранее литовский премьер заявила, что в КНР "хотят попиариться" за счет республики.

В начале декабря 2021 года Китай вычеркнул Литву из своего таможенного реестра. Пекин также решил понизить дипломатические отношения до уровня поверенных в делах после открытия представительства Тайваня в республике. Пекин отозвал посла и предписал литовскому покинуть страну, а также отменил железнодорожные перевозки через территорию прибалтийского государства. Пекин также угрожает транснациональным корпорациям, имеющим связи с Литвой. Официальный Вильнюс, в свою очередь, попросил помощи Евросоюза. После этого Китай ввел новые санкции. Потери прибалтийских промышленников исчисляются миллиардами евро.

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