Февраль в 2022 году — високосный или нет

Вадим Карасев

Многие слышали о том, что високосный год может быть опасен. Если вы еще не знаете, каким будет 2022 год и сколько будет дней в феврале, мы вам об этом поведаем.

Високосные года — это время большого числа запретов, поэтому о них важно знать заранее. Настраиваться на негатив не нужно, но быть предельно осторожными точно стоит быть. Актуальный вопрос в том, каким является 2022 год.

2022 год — високосный или нет

Високосный год — это год с 366 днями в календаре. Многие предпочитают знать о нем заранее. К счастью, 2022 год Тигра не является високосным. Ближайший к нам такой год — 2024.

Опасность такого времени заключается в том, что образуются кармические узлы, возвращаются кармические долги и в целом людей ждут неприятные испытания. Конечно, так происходит не всегда и не со всеми, но согласно приметам и наблюдениям високосные года очень непредсказуемы и могут начинаться хорошо, но заканчиваться не самым приятным образом.

Сколько дней в феврале 2022 года

Поскольку год не является високосным, в феврале будет всего 28 дней. Астрологи считают, что месяц будет достаточно благоприятным, потому что уже в его самом начале последняя ретроградная планета в лице Меркурия перестанет быть таковой.

Февраль станет временем, когда можно будет преуспеть в любой из сфер жизни. Вселенная будет на нашей стороне. Энергетически месяц ожидается светлым, позитивным.