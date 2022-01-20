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Фил Спенсер рассказал, какие франшизы Activision хотел бы возродить

Фил Спенсер рассказал, какие франшизы Activision хотел бы возродить


Если сделка по покупке Activision Blizzard пройдет удачно, Microsoft получит более 30 игровых франшиз, среди которых есть много весьма примечательных. Игроки уже строят планы о том, какие франшизы Activision Blizzard могла бы возродить Microsoft, и Фил Спенсер тоже порассуждал на эту тему в рамках интервью Washington Post.

Как известно, сейчас силы практических всех команд Activision сосредоточены на том, чтобы выпускать ежегодно новую часть Call of Duty и поддерживать Warzone. Но Спенсер заявил, что  после завершения сделки он планирует разрешить студиям Activision заняться проектами, которые не относятся к Call of Duty. Фил назвал несколько франшиз, которые ему самому кажутся интересными в портфеле Activision Blizzard:

Я смотрел список IP, и я говорю — давайте, поехали! King’s Quest, Guitar Hero… Я должен это знать, но я думаю, что еще у них HeXen.

HeXen, как отмечает Washington Post, это действительно сейчас франшиза Activision Blizzard. Проект является культовой игрой от первого лица с магическими заклинаниями. Он вышел в 1995 году.

Естественно, это не полный список того, что нравится Филу Спенсеру в «портфеле» Activision Blizzard. Он заявил, что «поговорит с разработчиками о работе над различными франшизами» из хранилищ Activision Blizzard:

Мы надеемся, что сможем работать с ними, когда сделка будет закрыта, чтобы убедиться, что у нас есть ресурсы для работы над франшизами, которые я люблю с детства и над которыми команды действительно хотят трудиться. Я с нетерпением жду этих разговоров. Я действительно думаю, что речь идет о добавлении ресурсов [со стороны Xbox] и увеличении возможностей [по разработке].

Предполагается, что сделка по покупке Activision Blizzard со стороны Xbox будет закрыта летом 2023 года.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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