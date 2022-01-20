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Financial Times узнала о планах Meta интегрировать NFT в Facebook и Instagram

Financial Times узнала о планах Meta интегрировать NFT в Facebook и Instagram


Корпорация Meta планирует интегрировать в социальные сети Facebook и Instagram невзаимозаменяемые токены, а также работает над прототипом платформы, позволяющей выпускать NFT. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. 


Два собеседника издания добавили, что в Meta обсуждают запуск NFT-маркетплейса. 


Инициативы находятся на ранней стадии, поэтому планы корпорации могут измениться. Однако два человека, знакомых с деталями обсуждений, рассказали, что Instagram проводит внутреннее тестирования функции отображения NFT в профилях пользователей. 


В декабре 2021 года глава Instagram Адам Моссери заявил, что компания «активно изучает NFT», но не раскрыл подробностей. 


По данным FT, проект интеграции невзаимозаменяемых токенов в социальную сеть изначально был инициирован директором по продукту Instagram Кристин Джордж и главой платежного подразделения Meta Дэвидом Маркусом. Последний покинул компанию в 2021 году — его место занял бывший CEO Upwork Стефан Касриэль.


Источник издания подчеркнул, что цифровой кошелек Novi будет иметь важное значение для реализации ориентированных на NFT инициатив:


«Многие вспомогательные функции, связанные с Novi, будут использоваться для работы с NFT».


Напомним, глава группы продуктов метавселенной Meta Вишал Шах заявил, что проект будет поддерживать NFT, облегчая продажу этих цифровых объектов и позволяя демонстрировать их в трехмерных пространствах. 

# Экономика

По материалам: ForkLog

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