Функциональная грамотность как «пятый элемент» учебного процесса

Функциональная грамотность – один из актуальных навыков, которые нужны современным школьникам.



Сам термин «функциональная грамотность» возник более полувека назад: в 1957 году речь шла о базовых навыках чтения, счета и письма, которые позволяли человеку решать простейшие задачи, связанные с функционированием в социуме.



Сегодня же мы говорим о способности человека использовать знания и приобретенные навыки для решения самого широкого спектра жизненных задач.



Традиционно функциональная грамотность делится на такие составляющие, как читательская, математическая, естественно-научная, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление.



Как показывают исследования, большинство школьников возводят искусственные границы между предметами: к примеру, думают, что формулы изучают только на математике, слова – на уроках русского языка и литературы, а строение клетки – исключительно на биологии. Поэтому им очень сложно совместить знания, полученные на уроках математики, русского языка и литературы, предметов естественно-научного цикла, в единую систему.



Как из абстрактных правил сформировать практические навыки, которые помогут решать широкий спектр задач и самостоятельно принимать решения? Зачем нужно разрабатывать навыки функциональной грамотности?



На эти вопросы отвечают эксперты Московского государственного педагогического университета и педагоги столичных школ.



Функциональная грамотность на уроке



Ведущий научный сотрудник лаборатории социокультурных образовательных практик НИИ урбанистики и глобального образования Московского городского педагогического университета Елена Романичева считает основной задачей образования научить человека учиться и привить вкус к познавательной деятельности.

«Надо сделать познавательную деятельность осмысленной и интересной, педагогам предстоит по-новому формулировать учебные задачи, подбирать под них адекватные материалы, стимулировать самостоятельную работу ребят с разными ресурсами. Для учителя это перестройка не столько урока, сколько представления понятия «научить». Активное вовлечение в учебный процесс электронных и библиотечных ресурсов, городских объектов – это выход за пределы классной комнаты и стен школы. Это смелость отказаться от «выдачи» готового знания в пользу самостоятельного поиска нового самим учеником», – утверждает Елена Романичева.



Практико-ориентированность



Профессор института гуманитарных наук Московского городского педагогического университета, кандидат педагогических наук Анастасия Половникова придерживается мнения, что выпускник школы должен выйти в жизнь с пониманием того, что он будет делать. Поэтому задания на уроке важно «оформлять» в жизненные ситуации, тем более что отдельного предмета «функциональная грамотность» в школе нет. Некоторые выводят такие задания в отдельный курс или факультатив, но в основном знания нарабатываются во время уроков математики, обществознания, русского языка, географии.



Любой предмет – это поле для развития навыков и умений, а принцип метапредметности – одно из требований ФГОС.

Анастасия Половникова приводит пример заданий на функциональную грамотность, которое можно использовать на уроке обществознания: «Марина решила купить миксер и заказала его в интернет-магазине. Но доставка опоздала на несколько дней. Что делать?»

Ученики, решая задание, обращаются к инфографике Роспотребнадзора и разбирают законы, чтобы найти оптимальное решение. Такое задание включает и читательскую грамотность (умение разбираться в инфографике, читать законы), и естественно-научную.

Другой пример: «Вам нужно взять кредит на покупку стиральной машины. В таблице предложения от трех банков. Какой кредит выгоднее?» Это задание объединяет читательскую грамотность (таблицы) с финансовой (считаем выгоду) и математической (используем навыки счета, проценты), и его можно встретить на уроках алгебры и обществознания.





Предлагая школьникам задачи, связанные с функциональной грамотностью, нужно ориентироваться на возраст учащихся. Так, второклассники не поймут задачу с инфографикой Роспотребнадзора, но при этом они с удовольствием высчитают, к примеру, сколько денег можно потратить на молоко, чтобы осталось на шоколадку.Учитель русского языка школы № 2120 доктор педагогических наук Анатолий Устинов определяет функциональную грамотность в рамках уроков русского языка как овладение в совершенстве всеми видами речевой деятельности: чтением, письмом, аудированием и говорением – и называет ее «пятым элементом», без которого обучение бесполезно. Формат заданий меняется в зависимости от возраста и способностей учеников. Привычные сочинения и изложения вытесняют инструкции, резюме, объявления. Семиклассница учится писать рецепты, а девятиклассник – инструкцию для автолюбителей, как поменять летнюю резину на зимнюю.Учитель идет не от задания к заданию по плану учебника, а решает с учениками конкретную задачу. Учитель истории и обществознания школы № 1354 «Вектор» Елена Бурмистрова говорит, что чем больше вариантов решения, тем интенсивнее развивается критическое мышление. На ее уроках обществознания школьники разбирают предвыборные программы кандидатов: учатся читать между строк и выделять главное. Понятно, что тут и нет единственно верного решения: каждый найдет для себя то, что станет главным в выборе.Учитель математики школы № 1354 Екатерина Чудакова выясняет с детьми, как загрузить в багажник шкаф при переезде.

«Ученик может не понимать, зачем ему учить формулы и когда пригодится диагональ прямоугольника. А так наглядно показываем, как в жизни использовать знания. Любимое занятие старшеклассников – рассчитывать расход бензина», – прокомментировала она.



Разнообразие



Важно менять и задания, и формат урока. В современных школах на смену лекционным урокам приходят занятия в игровой форме, работа в парах, группах, индивидуально.

Минпросвещения России публиковало банк заданий, позволяющий педагогам подбирать актуальные и интересные материалы для обучения детей функциональной грамотности.

