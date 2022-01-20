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Google наняла бывшего топ-менеджера PayPal для перезапуска платежного подразделения

Google наняла бывшего топ-менеджера PayPal для перезапуска платежного подразделения


Google наняла бывшего исполнительного директора PayPal Арнольда Голдберга для управления платежным подразделением и установки нового курса компании. Об этом сообщает Bloomberg.


Коммерческий президент Google Билл Реди рассказал о связи назначения с более широкой стратегией компании по объединению с рядом финансовых сервисов, включая криптовалюты.


Он также анонсировал добавление дополнительных функций оплаты в поисковую систему и сервис покупок ради предложения пользователям полного спектра финансовых услуг.


«Мы не банк, у нас нет намерений стать банком. […] Наша цель — помочь создать связи, мы не конфликтующая сторона», — пояснил Реди.


По данным Bloomberg, Google потратила годы на разработку цифрового чекового и сберегательного сервиса и договорилась с 11 банковскими партнерами для запуска.


В октябре компания якобы отменила инициативу в стремлении стать связующим звеном для всей индустрии потребительских финансов.


Напомним, в августе 2021 года Google позволил продвигать через свои рекламные сервисы услуги криптовалютных бирж и цифровых кошельков для пользователей в США. Решение о запрете было принято в июне 2018 года.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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