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Grounded получает масштабное обновление, пока доступно для инсайдеров

Grounded получает масштабное обновление, пока доступно для инсайдеров


Студия Obsidian объявила о скором выпуске масштабного обновления для игры Grounded, которое будет распространяться под номером 0.12. Обновление сейчас доступно инсайдерам, которые хотят помочь разработчикам в тестировании и выявлении ошибок. Когда состоится публичный релиз — пока не сообщают.

Но уже известно, что обновление 0.12 для Grounded привнесет в игру много нового:



3 новых области: BBQ Spill, глубины поленницы и окрестности сарая.



10 новых жуков: от личинки божьей коровки до пылевого клеща.



Много нового контента для крафта: оружие, доспехи, еда и прочее.



Геодезические станции, которые можно использовать для поиска ресурсов во дворе.



Пользовательские параметры игры: сложность, выносливость, порча еды, голод, жажда, урон и многие другие настройки.

И это далеко не полный список масштабного обновления Grounded, которое переходит к тестированию со стороны игрового сообщества. Полный список нововведений и изменений опубликован на сайте разработчиков.

Напомним, что Grounded уже полтора года находится в стадии Game Preview. Игра доступна в Game Pass.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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