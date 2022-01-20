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HITMAN Trilogy уже доступен в Game Pass, без подписки цена $99,99

HITMAN Trilogy уже доступен в Game Pass, без подписки цена $99,99


Сегодня состоялся релиз HITMAN Trilogy, и сразу после релиза игра стала доступна в Game Pass. Уже сейчас сборник можно загрузить на консоль по подписке или приобрести его. Стоимость HITMAN Trilogy составляет $99,99. По подписке Game Pass HITMAN Trilogy доступен на PC и Xbox.

В сборник HITMAN Trilogy входят все три новые части HITMAN. А это значит, что игрокам доступно более 20 игровых локаций в разных точках по всему миру. Во всех трех играх серии есть русская локализация.

HITMAN Trilogy

Используйте смекалку, выслеживайте цели и наслаждайтесь невероятной свободой действий на детально проработанных уровнях-«песочницах» в разных уголках мира.
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Отметим, что кроме самой трилогии, состоялся релиз сборника дополнений для нее. Он стоит $59,99 и включает в себя материалы для всех частей. Сборник дополнений в Game Pass не входит.

HITMAN Trilogy Premium Add-ons Bundle

Расширьте «Трилогию HITMAN» платными дополнениями «Мира наемных убийц».
Перейти в Microsoft Store

Помимо HITMAN Trilogy, сегодня добавили в Game Pass еще 5 игр.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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