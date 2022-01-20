HITMAN Trilogy уже доступен в Game Pass, без подписки цена $99,99
Сегодня состоялся релиз HITMAN Trilogy, и сразу после релиза игра стала доступна в Game Pass. Уже сейчас сборник можно загрузить на консоль по подписке или приобрести его. Стоимость HITMAN Trilogy составляет $99,99. По подписке Game Pass HITMAN Trilogy доступен на PC и Xbox.
В сборник HITMAN Trilogy входят все три новые части HITMAN. А это значит, что игрокам доступно более 20 игровых локаций в разных точках по всему миру. Во всех трех играх серии есть русская локализация.
HITMAN Trilogy
Используйте смекалку, выслеживайте цели и наслаждайтесь невероятной свободой действий на детально проработанных уровнях-«песочницах» в разных уголках мира.
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Отметим, что кроме самой трилогии, состоялся релиз сборника дополнений для нее. Он стоит $59,99 и включает в себя материалы для всех частей. Сборник дополнений в Game Pass не входит.
HITMAN Trilogy Premium Add-ons Bundle
Расширьте «Трилогию HITMAN» платными дополнениями «Мира наемных убийц».
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Помимо HITMAN Trilogy, сегодня добавили в Game Pass еще 5 игр.