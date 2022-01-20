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Илон Маск пообещал не допустить восстания машин

Илон Маск пообещал не допустить восстания машин


Компания Tesla может сыграть важную роль в создании общего искусственного интеллекта, а также предотвратить потенциальный бунт машин против людей. Об этом Илон Маск написал в своем Twitter.



Optimus или Optimus Subprime — кодовое имя, которое Маск дал проекту Tesla Bot.


По словам миллиардера, децентрализованный контроль над человекоподобными роботами позволит избежать «восстания машин». Это не даст андроидам получить доступ к военным технологиям и исключит их организованное участие в массовом бунте против людей.



Маск также пообещал продемонстрировать рабочий прототип Tesla Bot к концу 2022 года.


Напомним, в августе 2021 года Илон Маск представил человекоподобного робота Tesla Bot. По словам бизнесмена, он предназначен для выполнения «опасных, однообразных и скучных задач».


В декабре миллиардер заявил, что роботы Tesla предотвратят крах цивилизации.


В том же месяце Маск рассказал, что Tesla Bot сможет развить уникальную личность.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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