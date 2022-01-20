Илон Маск пообещал не допустить восстания машин

Компания Tesla может сыграть важную роль в создании общего искусственного интеллекта, а также предотвратить потенциальный бунт машин против людей. Об этом Илон Маск написал в своем Twitter.

Tesla AI might play a role in AGI, given that it trains against the outside world, especially with the advent of Optimus — Elon Musk (@elonmusk) January 19, 2022

Optimus или Optimus Subprime — кодовое имя, которое Маск дал проекту Tesla Bot.

По словам миллиардера, децентрализованный контроль над человекоподобными роботами позволит избежать «восстания машин». Это не даст андроидам получить доступ к военным технологиям и исключит их организованное участие в массовом бунте против людей.

Will do our best. Decentralized control of the robots will be critical. — Elon Musk (@elonmusk) January 19, 2022

Маск также пообещал продемонстрировать рабочий прототип Tesla Bot к концу 2022 года.

Напомним, в августе 2021 года Илон Маск представил человекоподобного робота Tesla Bot. По словам бизнесмена, он предназначен для выполнения «опасных, однообразных и скучных задач».

В декабре миллиардер заявил, что роботы Tesla предотвратят крах цивилизации.

В том же месяце Маск рассказал, что Tesla Bot сможет развить уникальную личность.



