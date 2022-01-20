Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Интересные диковинки в магазинах разных стран

Интересные диковинки в магазинах разных стран
Вот такую зубную пасту можно найти в Ираке

Это закуска из пауков из токийского супермаркета

Чипсы со вкусом бананового йогурта и креветок

Шампунь для людей и лошадей

В Таиланде продают Pringles со вкусом черники и фундука

Розовая брокколи

Костный бульон

В магазине в Италии есть шоколадные кончики рожков, которые используются для мороженого. Как по мне, это самая вкусная часть

Съедобные ложки

Напиток со вкусом куриных крылышек

Хлопья Oreo

Китайские чипсы Lays с американским вкусом

Cola в миниатюре

Капустный сок в австрийском супермаркете
# Актуальные новости

По материалам: Sivator

Последние новости

В сценарии Dying Light 2 около 40 тысяч строк диалогов
В сценарии Dying Light 2 около 40 тысяч строк диалогов
Grounded получает масштабное обновление, пока доступно для инсайдеров
Grounded получает масштабное обновление, пока доступно для инсайдеров
В галактике OJ 287 подтверждено существование двойной системы сверхмассивных черных дыр
В галактике OJ 287 подтверждено существование двойной системы
Битва мейкапов: Дженнифер Лопес против Натальи Ионовой
Битва мейкапов: Дженнифер Лопес против Натальи Ионовой
Функциональная грамотность как «пятый элемент» учебного процесса
Функциональная грамотность как «пятый элемент» учебного процесса
Интересные диковинки в магазинах разных стран
Интересные диковинки в магазинах разных стран
Ольга Бузова не нашла место для сестры на своем дне рождения
Ольга Бузова не нашла место для сестры на своем дне рождения
Дана Борисова рассказала, сколько литров жира откачала
Дана Борисова рассказала, сколько литров жира откачала
Девушка разоблачила все идеальные фото в инстаграм в стиле «до и после» на своем личном примере
Девушка разоблачила все идеальные фото в инстаграм в стиле «до и
Этой девушке 22 года, но никто не верит, а все потому что 10 лет назад она застряла в теле ребенка
Этой девушке 22 года, но никто не верит, а все потому что 10 лет
В США представили законопроект, запрещающий персонализированную онлайн-рекламу
В США представили законопроект, запрещающий персонализированную
Власти Великобритании ужесточат требования к рекламе криптовалют
Власти Великобритании ужесточат требования к рекламе криптовалют

Топ на сегодня

8-летнюю дочку Галкина и Пугачевой одевает известный дизайнер
8-летнюю дочку Галкина и Пугачевой одевает известный дизайнер
Чемпион UFC Франсис Нганну получит половину призовых в биткоине
Чемпион UFC Франсис Нганну получит половину призовых в биткоине
Opera представила ориентированный на Web 3.0 «криптобраузер»
Opera представила ориентированный на Web 3.0 «криптобраузер»
Андрей Малахов рассказал о сокровищах Александра Градского
Андрей Малахов рассказал о сокровищах Александра Градского
Суд в Хабаровске взыскал 2,75 млн рублей с владельца 220 ASIC-майнеров
Суд в Хабаровске взыскал 2,75 млн рублей с владельца 220 ASIC-майнеров

Еще по теме

Компания Doritos решила выпустить специальные чипсы для женщин и возмутила общественность
Японский изобретатель создал кофе на основе чеснока
Взбитые сливки как элемент декора
Burger King предложил Durex выпускать презервативы со вкусом наггетсов