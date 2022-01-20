Интересные диковинки в магазинах разных стран
Сегодня, 09:45
Вот такую зубную пасту можно найти в Ираке
Это закуска из пауков из токийского супермаркета
Чипсы со вкусом бананового йогурта и креветок
Шампунь для людей и лошадей
В Таиланде продают Pringles со вкусом черники и фундука
Розовая брокколи
Костный бульон
В магазине в Италии есть шоколадные кончики рожков, которые используются для мороженого. Как по мне, это самая вкусная часть
Съедобные ложки
Напиток со вкусом куриных крылышек
Хлопья Oreo
Китайские чипсы Lays с американским вкусом
Cola в миниатюре
Капустный сок в австрийском супермаркете
По материалам: Sivator