"Использовал свою роль, чтобы обогатить себя": отец Бритни Спирс предстанет перед судом из-за слежки за ней

Вадим Карасев

40-летняя Бритни Спирс в прошлом году наконец смогла избавиться от опеки отца, продолжавшейся целых 13 лет. После этого мужчину обвинили растрате денег исполнительницы и слежке, сообщает Deadline.

Отец знаменитой певицы Джейми предстанет перед судом - причиной этого стала слежкаи за певицей. По данным СМИ, судебное разбирательство по данному вопросу стартует 27 июля.

"Во время своего опекунства мистер Спирс использовал свою роль, чтобы обогатить себя и тех, кто ему близок. Он часто делал это за счет и вопреки интересам дочери, активы, благополучие и интересы которой он должен защищать", — сказал в лос-анджелесском Верховном суде бывший агент ФБР, который был нанят адвокатом исполнительницы.

Напомним, американский суд отстранил отца поп-звезды от опеки над певицей. Как отмечает BBC, судья Бренда Пенни отметила, что продолжавшаяся 13 лет история привела к нездоровой ситуации, и заявила о немедленном вступлении в силу судебного решения в интересах Бритни Спирс.

Обязанности временного опекуна будет продолжать исполнять менеджер Бритни Спирс Джоди Монтгомери, контролирующий ее здоровье и личную жизнь.

Контроль финансов суд передал бухгалтеру Джону Цабелю. Бритни лично не участвовала в данном заседании суда. Ее отец Джейми Спирс дистанционно подключился к суду, однако не брал слова.

Напомним, проблемы с психическим здоровьем у употреблявшей наркотики и алкоголь Бритни Спирс начались в 2007 году после развода с мужем Кевином Федерлайном. Тогда звезда ворвалась в парикмахерскую и побрилась налысо, после чего стала крушить все вокруг своим зонтом.

Впоследствии Бритни Спирс призналась, что врачи диагностировали у нее биполярное расстройство, характеризующееся сменой настроений, перепадами энергии и неспособностью организма должным образом функционировать.

Как писал NEWSTES, ранее Бритни Спирс снялась без лифчика и трусов, показав лобок и интимные тату на Рождество.

Знаменитости шоу-бизнес Бритни Спирс