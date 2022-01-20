Этой девушке 22 года, но никто не верит, а все потому что 10 лет назад она застряла в теле ребенка

Настоящий возраст Шоны 22 года, хотя на первый взгляд так и не скажешь. Взрослая девушка из-за своей болезни имеет тело 8-летнего ребенка.

При росте чуть больше метра девушка выглядит как настоящий малыш.

Рак мозга у Шоны диагностировали еще в младенчестве. Постоянные химиотерапии хоть и реши вопрос со смертельной болезнью, но в какой-то момент навсегда остановили физическое развитие девушки.





«У нормальных людей гипофиз постоянно развивается, мой же полностью остановился из-за химиотерапии. Теперь я никогда не вырасту и буду всегда в теле восьмилетней девочки»





С такой болезнью чрезвычайно сложно жить. Как признается Шона, она даже не может самостоятельно сходить в спортзал, чего уж там говорить про различные рестораны.

Ведь люди, которые не знают о болезни, сразу же интересуются, где находятся её родители. Даже родители до сих пор не могут относиться к Шоне как к взрослой и самостоятельной личности.





«Перед каждой прогулкой мои родители устраивают небольшой допрос, ведь они сильно переживают за меня»





Как признается мать девушки, она понимает сложность ситуации и согласна с тем, что Шону пора отпустить.

Но её материнский инстинкт не позволяет этого сделать, ведь кто защитит её дочурку, которая физически до сих пор является 8-летним ребенком.