Кабмин Черногории инициирует досрочный роспуск парламента

22:04 Автор: Илья Сокольникас, Белград

Правительство Черногории выступило с инициативой о досрочном прекращении полномочий действующего созыва Скупщины (парламента) республики для организации новых выборов, сообщает в четверг телеканал RTCG.

Кабмин направил председателю парламента предложение о проведении внеочередного заседания 4 февраля для рассмотрения этого вопроса. В документе указано, что наиболее адекватным и демократическим решением в условиях сложившегося в стране политического кризиса является сокращение срока полномочий Скупщины. Это создало бы условия для проведения внеочередных парламентских выборов, которые могли бы состояться в один день с муниципальными в мае этого года.

«После ясно выраженных намерений (партии) УРА, Демократической партии социалистов и её сателлитов антиконституционным способом избрать новое правительство меньшинства, становится ясно, что новые выборы являются единственным способом для разрешения тяжелейшего политического кризиса в современной истории страны», — написал на своей странице в Facebook премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич.

Конституцией Черногории предусматривается прекращение полномочий Скупщины до истечения срока, на который она была избрана в случае ее роспуска или сокращения срока полномочий по предложению президента, главы правительства или по меньшей мере 25 депутатов парламента. Решение о сокращении срока полномочий Скупщины принимается простым большинством голосов в парламенте.

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Ранее вице-премьер Черногории и лидер движения УРА Дритан Абазович инициировал рассмотрение вотума недоверия правительству Кривокапича в парламенте страны и предложил формирование правительства меньшинства. В ответ на этот шаг глава черногорского правительства внёс в Скупщину предложение об отставке Абазовича.

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