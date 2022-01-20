Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Весов

Вадим Карасев

Весы — миролюбивый и добродушный Знак Зодиака, но порой с этими людьми не все так просто, как кажется. Астрологи дали полезные советы о том, как правильно общаться с Весами, чтобы они вас любили, ценили и уважали.

Весы входят в число самых романтичных и любящих Знаков Зодиака. Именно поэтому вступать с ними в любовные отношения всегда приятно. Друзья из них получаются тоже отличные.

Как развеселить и вдохновить Весов

Развеселить их бывает довольно просто, ведь они весьма оптимистичные люди. Даже если в их жизни происходит что-то не очень приятное, они не вешают нос. Самое главное для них, чтобы рядом был человек, который поддержит их и скажет, что поможет исправить ситуацию к лучшему.

Слова влияют на представителей данного Знака сильнее всего, поэтому нужно успокаивать и поддерживать их, подбирая правильные слова. Простым «все будет хорошо» нельзя ограничиваться. Развеселить их и заставить забыть о проблемах поможет что-то приятное — например, приятная новость. Именно поэтому, если у вас есть какая-то плохая новость, астрологи советуют после нее рассказывать Весам другую — позитивную. Это помогает «подсластить пилюлю».

Вдохновение Весов — это отдельная тема для разговора. Эти люди вдохновляются каким-то примером. Им нужен тот, на кого они будут равняться. Самое главное в процессе работы или творчества для них — не перегореть. Именно по этой причине астрологи рекомендуют помогать Весам отвлекаться, менять обстановку. В противном случае они очень быстро перегорят.

Как влюбить в себя Весов

Эти люди любят ушами. Все, что вам нужно для того, чтобы влюбить их в себя, — честность и открытость, а также умение делать комплименты. Весы не воспримут ваши яркие слова признания и симпатии, если почуют обман. С ними ни в коем случае нельзя торопить события. Не признавайтесь им в любви сразу. Выберите для этого правильный момент и идите к своей цели постепенно.

Важно позволять этим людям самим переводить отношения на новый уровень. Если они захотят пригласить вас к себе — дождитесь, пока они сами не предложат устроить ужин при свечах. И мужчины, и женщины этого Знака часто общаются намеками, поэтому нужно понимать, к чему они клонят, говоря на ту или иную тему. Не всем нравится играть в головоломки, но с Весами стоит немного потерпеть, ведь если вы пройдете все испытания, то получите искреннего, доброго и честного любимого человека, который всегда будет за вас горой.

Влюбить — это одно дело, но удержать Весов тоже нужно уметь. Тут есть лишь один совет — не критикуйте их. Пусть они сами решают, что, как и когда им делать, с кем общаться и так далее. Не ставьте для них никаких барьеров.