Катерина Шпица рассказала о половом воспитании сына

Актриса Катерина Шпица в одном из интервью рассказала об отношениях сына с новым возлюбленным. Прошлой зимой артистка вышла замуж во второй раз. От предыдущего союза у актрисы растет сын Герман. Артистка подробно рассказала, как ее новый супруг относится к ребенку. 36-летняя Катерина Шпица поднимает с сыном любые вопросы, в том числе интимного характера. Супруг актрисы Руслан Панов тоже общается с девятилетним ребенком на различные темы. К слову, мужчина прекрасно ладит с наследником артистки. «Откуда берутся дети, сын знает давно. В 6-9 лет ребенку уже можно рассказывать об анатомии полового акта, но очень аккуратно. Важно не смущаться самому и сделать разговор как можно легче, при этом информативным. Про презервативы тоже рассказывала. Герман как-то услышал о них из рекламы и видит упаковки регулярно в мини-барах отелей. Станет постарше, будем говорить о том, что презерватив нужен не только для того, чтобы не забеременеть, а в первую очередь для того, чтобы не заболеть чем-то. У меня проблем в обсуждении сексуальных вопросов с сыном нет. Мой муж тоже готов спокойно с Германом поговорить на любые темы. У них хорошие отношения. Герман понимает, что это не отец. Но Руслан для него значимый взрослый», — призналась Катерина.Катерина Шпица Германа артистка родила от актера и каскадера Константина Адаева. С супругом Шпица разошлась через некоторое время после появления сына на свет. «В своей книге я написала: «За то, что мы расстались, ответственность беру на себя». Ответственность — не вина, это совершенно разные вещи. Я не испытываю чувства вины за свой жизненный выбор», — вспомнила актриса. Со вторым мужем Русланом Катерина также задумывается о детях. Правда, пока обзаводиться наследниками возлюбленные не спешат. «Всему свое время, и мы не торопимся с этим ответственным шагом», — лаконично отметила звезда «7days.ru».