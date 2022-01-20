Катя Гордон сообщила, что вышла замуж, и показала свадебное фото

41-летняя телеведущая и звездный адвокат Катя Гордон третий раз вышла замуж за владельца крупной компании, занимающейся поставкой музыкальных инструментов. Катя Гордон снова вышла замуж. Регистрация брака юриста, владеющего агентством «Гордон и сыновья», состоялась сегодня в одном из московских ЗАГСов. Катя не стала на сей раз устраивать пышной церемонии, торжество прошло скромно и в узком кругу. Новостью о третьем замужестве с Виктором Хархалисом Катя Гордон поделилась в микроблоге. Она опубликовала снимок из ЗАГСа, на котором предстала в платье по фигуре длиною миди и с букетом белых роз в руках.Катя Гордон и Виктор Хархалис «Впервые в жизни я вышла замуж не через неделю… а через года… Не хочу давать никаких рекомендаций: я не знаю как надо. Надо по сердцу, надо по любви… если голова при этом работает, то это отлично. Сразу сообщаю: брачного контракта нет», - написала новобрачная в Instаgram. Кстати, избранником Гордон стал бизнесмен Виктор Хархалис — один из крупнейших поставщиков музыкальных инструментов в Россию. По информации Super.ru, услугами бизнесмена пользуются музыкальные коллективы Григория Лепса и Александра Розенбаума. Пара познакомилась около трех лет назад. До того, как поставить штамп в паспорте, влюбленные около двух лет жили в гражданском браке. С некоторых пор Катя предпочитает не афишировать личную жизнь. Виктор же и вовсе предпочитает избегать публичности. Этот брак стал для Кати третьим. Ранее она была замужем за адвокатом Сергеем Жориным, от которого родила сына Даниила. И хотя счастья в семейной жизни не сложилось, именно благодаря Сергею у Кати появился интерес к юриспруденции.Не стоит забывать и про того, кто подарил новоиспеченной жене громкую фамилию. С Александром Гордоном Катя прожила в браке 6 лет. То ли помешала разница в возрасте (телеведущий старше адвоката на 17 лет), то ли свадьба оказалась поспешным решением (пара поженилась спустя месяц после знакомства).