Количество студий Xbox увеличилось более чем в 5 раз с 2017 года





Xbox в последние годы активно обрастает новыми студиями. Сначала Microsoft приобретала отдельные команды, а теперь покупает целые издательства — сначала Bethesda, а после и Activision Blizzard (лишний раз напомним, что сделка пока не завершена, на это потребуется время).

Количество студий у Xbox растет с огромной скоростью. Как отмечает игровой аналитик и журналист Бенджи-Сейлс в Twitter, после завершения сделки по покупке Activision Blizzard, у Microsoft будет 32 игровые студии, тогда как еще в 2017 году их было всего 6 штук.

I think no stat shows how aggressive Microsoft has been in studio acquisitions / growth than this



Xbox number of Studios in 2017 - 6



Xbox number of Studios after Activision Blizzard completes - 32



That's frankly unbelievable — Benji-Sales (@BenjiSales) January 19, 2022



Напомним, что после покупки Bethesda у Microsoft стало 23 студии. А до этого приобретения Microsoft приобрела несколько отдельных команд, среди которых были и весьма крупные, вроде Obsidian или Playground Games. Плюс Microsoft создала с нуля студию The Initiative, которая сейчас трудится над Perfect Dark.

При этом, многие команды Xbox работают сразу над несколькими проектами. У Playground Games в одновременной разработке находится Forza Horizon и Fable, а команда Obsidian работает сразу над 4 новыми проектами. Ранее мы уже писали, что суммарно в Xbox Game Studios и Bethesda, насчитывается больше 6000 сотрудников.