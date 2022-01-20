Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Количество студий Xbox увеличилось более чем в 5 раз с 2017 года

Количество студий Xbox увеличилось более чем в 5 раз с 2017 года


Xbox в последние годы активно обрастает новыми студиями. Сначала Microsoft приобретала отдельные команды, а теперь покупает целые издательства — сначала Bethesda, а после и Activision Blizzard (лишний раз напомним, что сделка пока не завершена, на это потребуется время).

Количество студий у Xbox растет с огромной скоростью. Как отмечает игровой аналитик и журналист Бенджи-Сейлс в Twitter, после завершения сделки по покупке Activision Blizzard, у Microsoft будет 32 игровые студии, тогда как еще в 2017 году их было всего 6 штук.


Напомним, что после покупки Bethesda у Microsoft стало 23 студии. А до этого приобретения Microsoft приобрела несколько отдельных команд, среди которых были и весьма крупные, вроде Obsidian или Playground Games. Плюс Microsoft создала с нуля студию The Initiative, которая сейчас трудится над Perfect Dark.

При этом, многие команды Xbox работают сразу над несколькими проектами. У Playground Games в одновременной разработке находится Forza Horizon и Fable, а команда Obsidian работает сразу над 4 новыми проектами. Ранее мы уже писали, что суммарно в Xbox Game Studios и Bethesda, насчитывается больше 6000 сотрудников.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

"ЕС поставит Китай к позорному столбу": Литва грозит Пекину последствиями за миллиардные убытки
"ЕС поставит Китай к позорному столбу": Литва грозит Пекину
Катя Гордон сообщила, что вышла замуж, и показала свадебное фото
Катя Гордон сообщила, что вышла замуж, и показала свадебное фото
Вера Брежнева устроила обнаженную фотосессию
Вера Брежнева устроила обнаженную фотосессию
Это франшизы Activision, которые хотели бы вернуть поклонники Xbox
Это франшизы Activision, которые хотели бы вернуть поклонники Xbox
Количество студий Xbox увеличилось более чем в 5 раз с 2017 года
Количество студий Xbox увеличилось более чем в 5 раз с 2017 года
Манижа появилась в центре Нью-Йорка с оголенной грудью во имя равенства
Манижа появилась в центре Нью-Йорка с оголенной грудью во имя
Отчет: две трети канадцев готовы получать зарплату в криптовалютах
Отчет: две трети канадцев готовы получать зарплату в криптовалютах
Google наняла бывшего топ-менеджера PayPal для перезапуска платежного подразделения
Google наняла бывшего топ-менеджера PayPal для перезапуска платежного
Денежный лунный календарь на февраль 2022 года
Денежный лунный календарь на февраль 2022 года
Помощница умершей жены Прохора Шаляпина рассказала о тайных приказах артиста
Помощница умершей жены Прохора Шаляпина рассказала о тайных приказах
Анастасия Макеева в Крещение очистила душу и тело в иордани
Анастасия Макеева в Крещение очистила душу и тело в иордани
Лариса Гузеева вышла замуж, чтобы сбежать в США
Лариса Гузеева вышла замуж, чтобы сбежать в США

Топ на сегодня

ЦБ РФ запросил у банков информацию по операциям с биткоин-обменниками
ЦБ РФ запросил у банков информацию по операциям с биткоин-обменниками
Off-duty: Дженнифер Лопес с детьми на прогулке в Лос-Анджелесе
Off-duty: Дженнифер Лопес с детьми на прогулке в Лос-Анджелесе
Андрей Малахов рассказал о сокровищах Александра Градского
Андрей Малахов рассказал о сокровищах Александра Градского
Bybit запустила сервис P2P-торговли с поддержкой рубля и гривны
Bybit запустила сервис P2P-торговли с поддержкой рубля и гривны
Чемпион UFC Франсис Нганну получит половину призовых в биткоине
Чемпион UFC Франсис Нганну получит половину призовых в биткоине

Еще по теме

Microsoft заплатит $3 млрд, если сорвется покупка Activision Blizzard
Официально: Microsoft объявила о планах купить Activision Blizzard для Xbox
Эти 37 франшиз переходят к Xbox с покупкой Activision Blizzard
В Game Pass будет добавлено «как можно больше» игр Activision Blizzard