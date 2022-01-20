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Косачев рассказал, какие «сигналы» Байден дал России

Косачев рассказал, какие «сигналы» Байден дал России

11:08  Автор: Юлия Катенёва



Пресс-конференция президента США Джо Байдена  была нацелена на то, чтобы отбить «внутренние» атаки со стороны «ястребов» в Конгрессе. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в Facebook.

Однако, по его словам, с точки зрения внешней политики, сигналов для России было достаточно много, есть и довольно важные. 

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Накануне американский лидер провел большую конференцию в Белом доме. Он в очередной раз предостерег Россию от «вторжения» на Украину, пригрозив при этом катастрофическими последствиями.

Так, Байден попытался представить ситуацию так, будто все дело в Украине, а не в ситуации с безопасностью в целом. «Мол, Россия на грани вторжения, а весь мир сплачивается и готовит санкции, чтобы ее удержать», — отметил сенатор.

По его словам, «вопрос «российского вторжения», как ни парадоксально, всецело в руках США». 

При этом выбор заключается между «сценарием Саакашвили» — провокационной атакой Киева на Донбассе, или вариантом «сплоченность Запада удержала агрессора у последней черты», считает вице-спикер Совфеда. «Судя по высказываниям Байдена, вероятность второго сценария выше», — пишет Косачев.


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Политик также подчеркнул, что в контексте предложений Москвы по гарантиям безопасности, по мнению Байдена, есть пространство для обсуждений. «Не исключена еще одна встреча с президентом России», — отметил Косачев.

Еще одним важным моментом встречи главы США с журналистами, стали комментарии на тему неразмещения НАТО стратегических вооружений на Украине. «Мы можем что-нибудь сделать с этим, причем в обмен на некие ответные шаги в европейской части России», — так расценил Косачев ответ Байдена на вопрос об озабоченностях России.


#международные отношения #США

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# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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