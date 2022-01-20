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Лариса Гузеева вышла замуж, чтобы сбежать в США

Лариса Гузеева вышла замуж, чтобы сбежать в США
62-летняя ведущая и актриса Лариса Гузеева рассказала об американском муже. Героиней нового выпуска шоу «Давай поженимся!» стала 41-летняя Александра. Ее бывший муж ушел из семьи, когда она была беременна их шестым ребенком. О любовнице избранника многодетная мать узнала от своих детей. Они были свидетелями того, как их отец целовался с другой женщиной. Беременная Александра случайно повстречала соперницу на улице и устроила скандал. Сейчас она сама воспитывает шестерых детей и обеспечивает их всем необходимым. Героиня шоу призналась, что мечтает еще о детях и ей нужен сильный мужчина. После рассказа о себе героиня передачи познакомилась с первым женихом – 44-летним Александром, ресторатором из Майами. Он переехал из России в США 17 лет назад. У мужчины был опыт отношений с американкой и итальянкой, но ничего серьезного из этого не вышло.
Лариса Гузеева Ведущая Лариса Гузеева во время беседы с женихом разоткровенничалась о личном. Она рассказала, что была замужем за американцем. «У меня был американский муж. Это был конец 80-х, когда только появилась возможность. Это от безысходности. Я хотела уехать в США. Я выходила замуж, думая, что я такая молодая и красивая, что я не могу жить в разрухе. Я понимала, что это был мой лифт – уехать в Америку. А там бы я с ним, конечно, жить не стала. Я понимаю, что я для него была шоколадная конфетка с ликером, с трюфелем и так далее. А он был обыкновенный ...» — употребила нецензурное слово Лариса. Ранее звезда фильма «Жестокий романс» призналась, что ее американский муж был жадным. Гузеева любила ходить в рестораны, угощала друзей, а избранник ее этим попрекал, делал замечания. Сейчас артистка замужем за ресторатором Игорем Бухаровым, от которого родила дочь Ольгу. Девушке 21 год, она очень похожа на мать.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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