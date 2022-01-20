LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — показали новый геймплей и объявили дату релиза
Ожидаемый проект LEGO Star Wars: The Skywalker Saga сегодня обзавелся официальной датой релиза. Появлявшиеся ранее слухи подтвердились — игра LEGO Star Wars: The Skywalker Saga выходит доступна 5 апреля 2022 года.
Ниже можно посмотреть 6-минутный ролик, в котором показывают разные геймплейные элементы из игры LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.
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Проект обещает стать самым масштабным в серии игр LEGO:
Пройдите все девять фильмов саги в совершенно новой видеоигре, не похожей ни на одну другую. Более 300 игровых персонажей, более 100 транспортных средств и 23 планеты для исследования — галактика еще никогда не была такой увлекательной!
Игра LEGO Star Wars: The Skywalker Saga уже доступна для предварительных заказов на Xbox по цене в $59,99.
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