Летиция Каста, Эмили Ратажковски и Мидоу Уокер приняли участие в показе Ami в Париже

Вадим Карасев

Вчера в Париже состоялся показ бренда Ami. Звездой модной презентации стала Летиция Каста, которая довольно редко появляется на публике. На подиум также вышли Эмили Ратажковски, Изабель Аджани, дочь Пола Уокера Мидоу, которая за последние пару сезонов серьезно заявила о себе в модельном бизнесе, и другие известные модели.

Летиция Каста, которая в апреле прошлого года стала мамой в четвертый раз (у нее и ее супруга Луи Гарреля родился сын), появилась на подиуме в черном комбинезоне с открытыми плечами и корсетным верхом и в меховой накидке.





Летиция КастаЭмили РатажковскиИзабель АджаниМидоу Уокер

В коллекции был сделан акцент на классическом гардеробе: пальто, брючные костюмы, жакеты. Черную базу разбавили яркими штрихами: сочетать этот цвет дизайнер Александр Маттиусси рекомендует с насыщенным оранжевым и салатовым.





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